李亞男貴氣打扮重返娘家勁感觸　但竟意外被好姊妹甜美笑容搶晒鏡

現已成為幸福人妻的李亞男，近日重返娘家無綫，為節目《Mayanne小喇叭》擔任嘉賓錄影。李亞男最近積極經營她的社交平台，難得回到香港歷史最悠久的電視台，當然要拍片帶大家遊覽一番。

李亞男日前重返無綫拍攝節目，隨便帶大家遊覽娘家。（小紅書）

李亞男稱每次回TVB都好大感受。（小紅書）

片中李亞男以「來TVB錄製節目的一天」為題，她說：「TVB對我來說不只是工作的地方，那時候剛來香港，80%的時間都在這裏度過，對於香港的記憶，是從TVB開始的。」

李亞男重返舊地勁感觸，自言都是在這裏認識老公王祖藍。（小紅書）

2014年，王祖藍選擇在全港直播的無綫48周年台慶節目上向李亞男求婚。（YouTube截圖）

2014年，王祖藍選擇在全港直播的無綫48周年台慶節目上向李亞男求婚。（YouTube截圖）

李亞男續言：「每次來這裏（TVB）都有一種不一樣的感覺，畢竟這裏記錄我剛入行，那個很青澀的時光，然後也是在這認識王哥（王祖藍）。」值得一提的是，TVB除了是李亞男和王祖藍相識拍拖之地，而且當年王祖藍也是在無綫台慶夜向李亞男求婚，全港市民見證這個甜蜜時刻。

李亞男帶大家四處遊覽電視城。（小紅書）

李亞男帶大家四處遊覽電視城。（小紅書）

李亞男帶大家四處遊覽電視城。（小紅書）

李亞男帶大家四處遊覽電視城。（小紅書）

李亞男帶大家四處遊覽電視城。（小紅書）

一身貴氣打扮的李亞男從擺放了TVBuddy的門口開始，帶大家遊覽了TVB的便利店、藝員儲物櫃、古裝街、職藝員餐廳至錄影廠等地方。去到錄影廠，李亞男終於見到這日跟她一齊錄影節目的好姊妹岑麗香（香香），雖然姊妹兩很久沒有見面，但默契依然，兩人還開心得即刻合照。當年李亞男、岑麗香、鍾嘉欣、王君馨及苟芸慧幾位外國回港的女仔組成「Amazing Esthers」生活和演藝路上互相扶持，互相見證對方成為幸福人妻，雖然現時朋友家庭，但感情不變。

同好姊妹一齊錄影節目。（小紅書）

姊妹情依舊。（小紅書）

網民大讚香香笑容甜美。（小紅書）

而合照中，近年少在幕前亮相的香香，依然一副少女樣，網民紛紛留言大讚：「香香回來了呀，讚哟」、「香香，真的好久没見她，依然很美很年輕」、「香香公主好美」、「香香笑容好甜」，頓時搶去了主角的焦點。

好開心。（小紅書）

由5位華僑選美出身的鍾嘉欣、李亞男、岑麗香、苟芸慧與及王君馨因為同樣有着基督教信仰，加上同聲同氣，成為好朋友，她們叫自己「Amazing Easter」，傳媒則稱她們為「處女黨」。（heungheungeliza@Instagram）

娛樂中另一個好姊姊團要數處女黨「Amazing Esther」。（轉自instagram專頁therivergirl）

TVB藝人王君韾於2017年與圈外人Daniel結婚，而她的伴娘團有前處女黨成員李亞男、鍾嘉欣、岑麗香和苛芸慧，還有教友裕美及衛蘭，個個都是美艷動人。

雖然鍾嘉欣未能出席苟姑娘婚禮，「處女黨」三名姐姊妹李亞男、王君馨、岑麗香不停用視像聯絡，跟貼住婚禮情況。（陳順禎攝）

一班「處女黨」成員齊齊出手為盛傳有喜的鍾嘉欣護肚。（微博圖片）

另，竟有網民好奇「亞男有拍過戲？」，其實李亞男於2005年參加國際華裔小姐競選奪得冠軍入行，先後拍過《歲月風雲》、《談情說案》、《巨輪》、《忠奸人》、《老表，你好hea！》及《東坡家事》等多套劇集，可惜星途平平。其後被王祖藍私有化，並為對方誕下兩個可愛女兒，自殺淡出幕前，現轉戰社交平台做KOL，深受內地網民喜愛。

李亞男近年積極經營社交平台。（抖音）

同老公王祖藍拍住上。（IG：@therivergirl）