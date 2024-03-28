李亞男貴氣打扮重返娘家勁感觸 但竟意外被好姊妹甜美笑容搶晒鏡
現已成為幸福人妻的李亞男，近日重返娘家無綫，為節目《Mayanne小喇叭》擔任嘉賓錄影。李亞男最近積極經營她的社交平台，難得回到香港歷史最悠久的電視台，當然要拍片帶大家遊覽一番。
片中李亞男以「來TVB錄製節目的一天」為題，她說：「TVB對我來說不只是工作的地方，那時候剛來香港，80%的時間都在這裏度過，對於香港的記憶，是從TVB開始的。」
李亞男續言：「每次來這裏（TVB）都有一種不一樣的感覺，畢竟這裏記錄我剛入行，那個很青澀的時光，然後也是在這認識王哥（王祖藍）。」值得一提的是，TVB除了是李亞男和王祖藍相識拍拖之地，而且當年王祖藍也是在無綫台慶夜向李亞男求婚，全港市民見證這個甜蜜時刻。
一身貴氣打扮的李亞男從擺放了TVBuddy的門口開始，帶大家遊覽了TVB的便利店、藝員儲物櫃、古裝街、職藝員餐廳至錄影廠等地方。去到錄影廠，李亞男終於見到這日跟她一齊錄影節目的好姊妹岑麗香（香香），雖然姊妹兩很久沒有見面，但默契依然，兩人還開心得即刻合照。當年李亞男、岑麗香、鍾嘉欣、王君馨及苟芸慧幾位外國回港的女仔組成「Amazing Esthers」生活和演藝路上互相扶持，互相見證對方成為幸福人妻，雖然現時朋友家庭，但感情不變。
而合照中，近年少在幕前亮相的香香，依然一副少女樣，網民紛紛留言大讚：「香香回來了呀，讚哟」、「香香，真的好久没見她，依然很美很年輕」、「香香公主好美」、「香香笑容好甜」，頓時搶去了主角的焦點。
另，竟有網民好奇「亞男有拍過戲？」，其實李亞男於2005年參加國際華裔小姐競選奪得冠軍入行，先後拍過《歲月風雲》、《談情說案》、《巨輪》、《忠奸人》、《老表，你好hea！》及《東坡家事》等多套劇集，可惜星途平平。其後被王祖藍私有化，並為對方誕下兩個可愛女兒，自殺淡出幕前，現轉戰社交平台做KOL，深受內地網民喜愛。