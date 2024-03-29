瘋傳荷里活性感女神Sydney Sweeney戀情　新男友係億萬級科技巨頭

現年27歲的Sydney Sweeney憑驕人身材而成為荷里活新一代性感女神，最近她竟然被傳與一位國際級科技巨頭拍拖？近年由她主演的《鬼聖胎》、《蜘蛛夫人》、《愛愛愛上你》等均有不錯的成績，但最為所津津樂道的，莫過於是早年她參演的HBO影集《高校十八禁》。



Sydney Sweeney以一身招牌紅色低胸長裙現身People's Choice Awards，成為全場鏡頭焦點！（視覺中國）

呢個造型真係噴血級。（IG圖片）

自出道而來，就不時會傳出Sydney Sweeney的緋聞，無他的，樣靚身材正有事業有才藝，自然會吸引一大班追求者。例如在2022年她曾被拍到手上戴着一隻巨型鑽戒，幾日後就傳出她與Jonathan Davino訂婚的消息。早年與《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）男星Glen Powell拍攝限制級愛情電影時，亦曾傳出兩人戲假情真的消息。

Sydney Sweeney於西南偏南電影節與現場觀眾近距離接觸，傾倒重力感上圍，非常性感誘人。（視覺中國）

Sydney Sweeney（IG@sydney_sweeney）

Sydney Sweeney（IG@sydney_sweeney）

Sydney Sweeney（IG@sydney_sweeney）

Sydney Sweeney（IG@sydney_sweeney）

近日在X（前名：Twitter）又傳出Sydney Sweeney新戀情的緋聞，但這次「男主角」就不是荷里活影視男神，而只是俄裔加拿大程式設計師，開發了以太坊（Ethereum）項目的Vitalik Buterin。

以太坊（Ethereum）共同創辧人Vitalik Buterin。（Getty Images）

網上一查，其鏈並沒有有關Sydney Sweeney與Vitalik相戀的消息。（網上圖片 / X）

講起Vitalik，他在加密貨幣圈亦堪稱是最有名的人，事關他是以太坊（Ethereum）的創辦人，正因為這個項目受到廣泛應用，他的身價在這7年間就以幾何級上升。雖然Vitalik擁有的實際資產還是一個未知數字，但據鏈上數據顯示，光是「Vitalik.eth」這個錢包中的資產就已經有8億幾美金。

Sydney Sweeney（IG@sydney_sweeney）

不過，戀情尚未經證實，兩人拍拖亦未曾被任何狗仔隊拍得證據，而且，兩人生活的圈子也屬風馬牛不相及。不是不可能，只是要人相信他們因認識而相戀拍拖，就...實在太難令人置信。再者，在充滿迷因、開玩笑的加密貨幣圈來說，會傳出這些緋聞、消息也不足為奇。

Sydney Sweeney（IG@sydney_sweeney）

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