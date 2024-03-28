金像獎2024︱洪金寶獲「終身成就奬」榮譽　唐萍獲「專業精神奬」

香港電影金像奬協會(大會)為表彰多年來為香港業界作出卓越貢獻的傑出電影人，特設殿堂級榮譽「終身成就奬」及「專業精神奬」。大會今日（28日）公布縱橫香港影壇超過六十年的洪金寶先生獲頒本屆金像獎「終身成就奬」及擔任電影服裝管理超過四十年的唐萍女士獲頒「專業精神奬」。香港電影金像奬協會主席爾冬陞謹代表董事局向洪金寶先生和唐萍女士道賀，對洪先生在領導及推動港產武打動作片的貢獻，以及唐女士專注香港電影幕後工作之專業態度致以由衷敬意。

洪金寶先生獲頒本屆金像獎「終身成就奬」。（資料照片）

終身成就獎得主洪金寶先生

洪金寶是電影監製、導演、動作指導和演員，投身香港電影業超過一甲子，他自言現時擁有的一切都是電影所賜予，對電影的深愛以「我愛你」形容。洪金寶的電影以獨特的武打風格和靈巧機敏的動作贏得全球觀眾的喜愛和讚賞，香港武打動作電影自八十年代起風行全世界，洪金寶功不可沒。

洪金寶逾半世紀的演藝生涯始於1961年九歲時進入于占元創辦的中國戲劇學院拜師學習京劇，改藝名朱元龍，同年獲師父安排演出國泰公司的國語片《愛的教育》，首次演出已經與當年鼎鼎大名的朱牧及林翠合演對手戲。他在十四歲正式加入影壇任武師，憑藉紮實的基本功和肯學肯拚的態度，十七歲時已成為邵氏電影《龍門金劍》的聯合武術指導。於1970年成立的嘉禾電影公司以攝製武俠片為主，洪金寶加盟後有機會與李小龍、鄭昌和、胡金銓、許冠文及吳宇森等才華洋溢的導演合作，並接觸到截拳道、合氣道、跆拳道和泰拳等各門武術。1977年他在嘉禾電影公司其中一位創辦人黃楓導演的推薦下，以原名洪金寶首執導演筒兼主演《三德和尚與舂米六》，開創諧趣功夫片先河，隨後1978年推出《肥龍過江》更令洪金寶成為形象獨特的功夫喜劇明星。

洪金寶的電影不斷創新突破，《鬼打鬼》（1980）開創靈幻喜劇潮流，《敗家仔》（1981）更被推許為功夫片的經典，時裝動作片《提防小手》（1982）大膽嘗試一新觀眾耳目的飛車特技、高空躍下等危險動作，群星合演的大型動作喜劇《奇謀妙計五福星》(1983)賣座成績再上一層樓，之後續有大受觀眾歡迎的「福星系列」，他還自導自演規模龐大的《富貴列車》（1986）及《東方禿鷹》（1987）等等。他曾數度和成龍及元彪三師兄弟合演《A計劃》（1983）、《快餐車》（1984）及《飛龍猛將》（1988）等電影，均是賣座的保證。

洪金寶是電影監製、導演、動作指導和演員。（資料照片）

在幕前演出方面，演技多元化的洪金寶憑1982年上映的《提防小手》與《最佳拍檔》的麥嘉同時獲得「第二屆香港電影金像獎」最佳男主角殊榮，六年後在《七小福》（1988）飾演以于占元為藍本的京劇師父角色再度封帝。踏入2000千禧世代，他擔任《葉問》（2008）與《葉問2》（2010）的動作導演，再拍詠春依然拍出新意，為他繼早年的《敗家仔》（1981）後再增添兩座金像獎「最佳動作設計」獎座，連同之後的《殺破狼·貪狼》（2017），洪金寶四度榮獲金像獎「最佳動作設計」殊榮。

洪金寶的才華與成就並不僅於執導和演出，1980年代他為嘉禾公司監製了一連串叫好叫座的電影，又參與創辦德寶電影公司，由他監製的《皇家師姐》（1985）更捧紅了今日貴為奧斯卡影后的楊紫瓊。洪金寶以其多才多藝及孜孜不倦精神，領導及推動港產動作片發展，讓他成為香港影壇其中一位最具影響力的人物，贏得影壇「大哥大」的稱譽。

專業精神獎得主唐萍女士

人稱「萍姐」的唐萍是電影服裝管理人員，她原從事製衣工作，在廿七歲時加入港產電影製作幕後團隊至今已超過四十三年，曾參與過的電影超過400部，經驗豐富。1980至90年代是香港電影黃金時期，每年上映的電影超過200部，其中萍姐有份參與服裝工作的佔十多部。多年來她印象最深刻的是要為動作片《喋血雙雄》（1989）和《喋血街頭》（1990）的演員和動作特技隊準備大量戲服，由於兩部戲內容都涉及驚險動作和槍戰爆破場面，萍姐需要在緊湊的拍攝過程中隨時修補或更換損毀的服飾。

萍姐曾參與多種不同類型電影的服裝工作，古今中外服飾都有涉及，如為《猛鬼入侵黑社會》（1991）中飾演女鬼的于莉穿著配搭繁複的古裝、《妖獸都市》（1992）中扮成各種妖怪的武師穿著特效戲服、《新難兄難弟》（1993）的梁家輝和梁朝偉裝身成為身材突出的順德媽姐以及《逃學威龍》（1991）中數十位扮演學生的臨時演員準備合身的校服等等。萍姐早已習慣「腦筋急轉彎」，在片場中應付突發狀況均能應付自如。入行將近半世紀，萍姐一直專心一致敬業樂業，對尚未言休的她獲得金像獎「專業精神獎」是繼續堅持用心做好每一部戲的服裝工作的鼓勵。