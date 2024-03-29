麥玲玲驚傳被綁架交500萬贖金　獨家親自闢謠：家燕姐即刻打嚟問

著名玄學家麥玲玲中港兩地知名度高，不時北上睇風水出騷。去年12月她突然傳出在內地睇風水期間被綁架，更須交出500萬贖金才成功甩身。麥玲玲日前接受《香港01》獨家訪問親自闢謠，又詳解流言始末，她笑謂：「大陸百分之一百二十咁安全！」

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朋友致電關心始知「被綁架」

玲玲師傅去年12月驚傳被綁架，當時她人身處內地工作，傳媒朋友及薛家燕致電關心，才得悉自己「被綁架」，她說：「有啲Media老總好緊張，即刻WhatsApp我，問我安全嗎？我話梗係冇事啦，如果唔係話我知，我都真係唔知。之後家燕姐聽到呢個消息就問我：『係咪真㗎？我好驚呀！』」

麥玲玲曾北上與內地網紅做直播。（微博照片）

親解「綁架案」始末

玲玲師傅稱，多年前北上工作聽聞內地治安一般，今天藝人北上蔚為風潮，被記者問到此事，她才講笑指，最怕北上被綁架老公不交贖金，她估計謠傳或始於這個玩笑話，「我初初大約十幾二十年前，返大陸的確有啲驚嘅。我第一次返大陸嘅生意係來自溫州嘛，當時我問我個普通話老師，佢話：『溫州好危險㗎，全中國騙子都集中喺溫州，你都係唔好去啦！』咁我嗰陣未知咩事。我個客喺機場見到我本書，好想請我睇（風水），我就推咗話，我一個女仔去唔到咁遠㗎啦！佢就係咁打嚟，話錢唔係問題，我開一個價佢又完全冇問題，咁你咪仲驚囉。」

玲玲師傅續指：「後來係曹眾陪我上去，佢好熟嗰邊，陪我見個客，佢好熱心，真係冇嘢。到後期記者問返我，點解會去做大陸市場，你諗吓而家啲人先返上去啫，我十幾二十年前已經返上去，嗰陣仲未係好安全，東莞成日都有人話會搶劫呀、電話唔可以四圍揸，嗰啲年代嚟㗎嘛！我就講笑咁同記者講，我就唔係好怕睇完冇錢收，如果佢綁架咗我唔俾我返嚟，我老公實唔贖我啦！我講笑咁講咗個笑話，如果俾何德知道捉咗我，實唔俾贖金啦！可能就咁，由笑話變咗個故仔。」

曹眾。

強調內地工作百分百安全：你當啲公安傻㗎咩？

玲玲師傅透露，她多數與內地大機構合作，並先收取訂金，「喺中國大陸做嘢係安全嘅，因為我哋做公司、大機構嘅嘢，都一定收咗訂金、收晒錢先行㗎啦，唔會話未收錢、唔知底蘊就去，我有幾個助手㗎嘛！第二我哋多數係做銀行、保險公司、美容院、樓盤呢啲，私人客睇得風水，多數要畀晒資料、地址、圖、擺低訂金，睇之前畀晒全數，先過去。我唔知點解會有一個咁搞笑嘅故仔、創作啦。」她又表示，從來不接夜晚酒吧騷，「我哋啲活動全部都日光日白嘅。同埋你當啲公安傻㗎咩？違反公安法，擾亂國家秩序，而家錢又唔使帶出街，全部都有電子支付。」

玲玲師傅北上夥拍胡鴻鈞做直播。（網上圖片）

玲玲師傅強調，在內地工作百分之百安全，「如果呢一兩年有上過大陸嘅人都明白，大陸好安全，因為好多地方都有鏡頭啦，我唔敢講落後城市啦，大城市就一定冇搶劫㗎啦！因為太容易捉啦！」

楊茜堯丟失電話 一餐茶時間即尋回

麥玲玲內地人脈強大，一次楊茜堯在內地拍劇丟失了電話，靠玲玲師傅出手通知公安局，火速尋回電話，「飲完個茶就搵到啦！我負責搵返，佢（楊茜堯）都有多謝我。後尾成個劇組當我慈雲山十三太保咁，乜都搵我。同埋當時因為隔離，佢哋（公安局）好多嘢都話畀我知嘅，佢又真係好神速咁搵得返。」

玲玲師傅曾幫楊茜堯尋回電話，頒發錦旗給深圳公安局。（麥玲玲微博）

試過兩日無驗核酸：街道辦即刻打電話嚟

故對於傳言，玲玲師傅僅一笑置之，「你諗都諗到啦，以我哋嘅Connection，點會就咁行返落嚟當冇嘢呀？呢個世界都有皇法㗎嘛。」她又表示，試過疫情期間兩日沒驗核酸，已被當局人員「奪命追魂Call」，「治安完全唔使擔心，好安全，差唔多去到邊，疫情嗰時我行開咗一步，啲街道辦打電話嚟。我兩日冇落樓下驗核酸，街道辦打電話嚟問我去邊。我話我唔喺深圳，我去咗第二度喎，我鬧鬼人哋話，我阿媽都未問我去邊喎，街道辦！哈哈！所以安全到係，百分之一百二十咁安全㗎！」

好多人睇。（微博圖片）

不介意被同行冷嘲：吃不到的葡萄是酸的

部分風水師傅「跟車太貼」，嘲行內人均知不應輕易北上睇風水，玲玲師傅認為出於妒忌，「可能有啲嘢叫『吃不到的葡萄是酸的』。邊個唔想返去做呀？個個都想返去做。但你又要過到條深圳河，香港又要有名氣，個個背景都唔同。到底人哋個市場接唔接受你，都係一個問題嚟㗎嘛。所以我覺得冇所謂嘅，你覺得危險，大家唔上去，都係我上去㗎啦！哈哈！」