陳蕾邀Nathan魏念恩任嘉賓終IG發文道歉：想對Jessie家屬親友道歉

歌手陳蕾早前邀請《全民造星V》魏念恩（Nathan）任紅館演唱會嘉賓，引發軒然大波。Nathan於《全民造星V》決賽前被已輕生前女友Jessie家屬爆出分手後不斷問女方借錢及要求刪合照而形象大跌，更於決賽半小時前退賽，神隱8個月後在陳蕾邀請下再度復出，卻招致極大爭議，其後魏念恩企圖跳海自殺，再度引發網民討論。陳蕾今（26日）於Instagram發長文道歉，長文如下：

「首先，想就近期發生的所有事情說一句，對不起。

請容我在此詳細交代一下。

其實自上年發生悲劇後，在過去的日子裡，我多次得知Nathan有放棄生命的想法或舉動，每次我都盡力嘗試在事後讓他明白，死並不是一個方法去逃避自己犯過的錯，應該從錯誤中面對自己及改變自己。

直至演唱會籌備期間，對於我如何遵守對學員的承諾，我也有過掙扎，反覆假設，我只邀請其餘三位學員？或是我全部學員都不邀請？我相信無論我如何決定，對Nathan都會視為一個打擊，我並不希望我身邊有任何人輕生，更加不希望有任何人因為我的決定而選擇輕生。所以最終我交給Nathan自己選擇，是否想出來演出。演唱會期間，因為密集的綵排和準備每晚演出，我沒有時間多看留言及評論，只能有限度地觀看一些IG限時動態。所以在做演唱會後的訪問時，對記者的提問，我誤解成他們指hater對我的攻擊，所以才會回答：我比較在意真實的人的聲音（而不是一些匿名Account的攻擊）。

我沒有好好講清楚，導致引起各種不安，這的確是我的不對。我想在此，對因為我的言論及行為所帶來傷害的每一位，表示衷心的歉意。特別想對Jessie的家屬和親友鄭重地說一句，對不起。我並非不在意你們的聲音。

演唱會後我離開了香港，期間除了休息和沉澱，亦每日陸續把所有留言及評論細看，無論是支持安慰的留言，還是失望憤怒的聲音，我都有消化及反思。由始至終無論任何訪問，還是任何人跟我討論，我都沒有講過Nathan沒有錯，我並不是支持他的行為，我只是希望支持他努力活下去，勇敢去承擔他要承擔的後果，勇敢去面對他要面對的人生課題。

最後，我的音樂及文字一直以來都是由心而寫，我的價值觀從來都沒有改變，我最珍視的從來都是生命。

今日之後，我將不再為Nathan私人事件作出任何回應，希望大家明白及體諒。

多謝所有給予的支持和關心的朋友，同時對於導致了的不安、憤怒及傷痛，再次表示非常抱歉，對不起。」

陳蕾受訪表示，若大家因為她請Nathan合作而有批評聲音，是無可避免，但她較在意真實認識的人的感受，多於外界不認識的人的聲音。（陳順禎攝）

陳蕾透露最初Nathan都怕影響到自己，但陳蕾就覺得，只要他Ready、他有勇氣，自己就會給他上台。（陳順禎攝）

網民聽完陳蕾解釋請Nathan的原因後，反應比之前更大。（資料圖片/陳順禎攝）

陳蕾發文道歉。（陳蕾IG）