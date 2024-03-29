Mayanne小喇叭｜解構Gay界術語　麥美恩狂摸仔仔胸肌：大過我！

由麥美恩（Mayanne）主持的清談節目《Mayanne小喇叭》今晚（29日）一集主題是「出櫃後的仔仔們」，邀來王賢誌（Vinci）和來自真人 騷《仔仔一堂》的Carson、Howard以及Juzco擔任嘉賓，大爆Gay界秘聞。

左起：曾展望、王賢誌、麥美恩、Juzco、Howard、Carson。

Mayanne同Juzco惺惺相惜，Mayanne覺得Juzco同佢性格好相似。

Mayanne講到坊間有指仔仔們自帶「測Gay雷達」，四位仔仔異口同聲嗌贊同，Juzco說：「有啲係好鍾意做 Gym，會Post啲健身相喺IG。」穿低胸背心晒肌的他即被同場其他人「調戲」，Juzco說：「我做Gym咁辛苦，唔係唔影畀自己睇吓嘛？」Vinci聞言即窒爆他：「你唔係畀自己睇吓，係畀人哋睇吖嘛！」

Mayanne再次上演驗胸大會。

仲話Juzco個胸大過自己！

大家搶住驗。

Mayanne好享受。

搞鬼的Mayanne再次上演驗胸大會，摸住Juzco脹卜卜的胸肌說：「係大嘅，大過我囉！」場面搞笑。之後講到仔仔們的各大類型，眾人大爆分別有大隻靚仔的「狼」、留鬚兼肥壯的「小熊」，還有一種叫「蝦」，Mayanne聽完Juzco的講解後更嚇到O晒嘴，到底「蝦」是哪類型仔仔？

之後講到Gay界術語，Mayanne聽到「蝦」嘅解釋之後O晒嘴。

「蝦」究竟係點解呢？

GM講到有仔仔朋友曾經成功幫他追女仔，Juzco聞言即自豪謂：「我有幫過女仔朋友追仔，之後仲結埋婚！」身為單身貴族的Mayanne即時流晒口水向他請教，並拋出例牌問題：「咁我爭啲咩？」Juzco聞言靜止了數秒後笑言：「差咁一個會欣賞粗魯女仔嘅男仔！」Mayanne即時表現冇癮，之後Vinci提議帶Mayanne蒲Gay吧：「嗰度有機會識到直男，試過有女仔朋友搵到真愛！」

Mayanne問Juzco可以點樣脫單。

但得到嘅回覆令佢好無癮。

Vinci提議Mayanne可以去Gay吧搵真愛。

再講到時下流行的「Thruple 三人行」，Vinci坦言：「喺男男關係同女女關係先會出現，因為男女關係出現三人行會有啲奇怪，因為只係滿足到其中一方。」Howard則明言接受不了：「有個朋友（同另一半）一齊咗5、6年，跟住佢搭上咗C，之後佢哋高度放閃，係咁三個人影親密相，但最後個元配係畀人Kick Off咗！」曾經與韓國人交往的Carson，則分享「韓國仔仔」當兵如何解決性需要，並指有「直男兵哥」初嘗同性之間的喜悅後由直變攣！想知更爆更花生內容？密切留意今晚播出的《Mayanne小喇叭》。