效力35年綠葉返TVB做一件事極慳家　曾為幫補生計養女兒去揸的士

作為一個演員，雖然是一位名人，表面風風光光，但其實不少做了戲多年的演員在生活上也跟普通人一樣，會慳家。最近TVB綠葉演員邵卓堯拍了一條片，片中他跟歐瑞偉在公司飯堂食飯，原來今次返公司是特意報銷交通費，他說有幾百元車費要報銷，所以特意回來一趟，有網民慨嘆做演員表面風光內裡著實不容易。

演員都要報銷車費。（影片截圖）

演員都要報銷車費。（影片截圖）

幾百蚊都好重要。（影片截圖）

順便睇埋開工時間。（影片截圖）

順便睇埋開工時間。（影片截圖）

邵卓堯已經入行45年，又在無綫做了35年的藝員，曾經當過8年的士司機幫補生計，他說過：「嗰陣個女啱啱出世，一份人工不多，又撞正03年SARS，公司又發生裁員，我哋亦要減薪。嗰陣如果不『爆騷』，一個月一萬蚊都冇，所以電視台冇工開就揸的士囉，初時都有少少尷尬，好多時都有人認得，『咦！…你咪係做戲嗰個？』但之後傾傾下，佢哋都明白，我係演員唔係明星，你見劉德華揸的士就話奇怪啫，啲乘客都好㗎，有時我唔識路，佢哋都話兼職唔識無所謂啦。」

除了生活，卓堯最主要想女兒有更好的學習環境，他說：「廣告都話養一個小朋友要400萬啦，書簿費、興趣班，樣樣都係錢，我又想發掘下佢嘅興趣，咁咪做夜更的士佬囉，個女當時都唔知架，只係知我做演員，佢大嗰咗先知，唔覺得辛苦喎，做父母梗係盡量俾最好嘅自己仔女啦。」

邵卓堯曾經當過8年的士司機幫補生計。（MV截圖）

邵卓堯後生時曾經是邵氏電影小生，更做過電影男主角，他說:「19歲讀邵氏藝員訓練班，同期有郭政鴻、區瑞偉，21歲好好彩拍咗套電影《小毛孩奪寶奇緣》，咁票房當然係唔得啦，以前大陸戲邊有人睇㗎，之後仲轉咗行做地產，但89年嗰陣地產又死，撞啱無綫又有訓練班咪去囉。」