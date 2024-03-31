《中年好聲音2》播完由炎明熹郭珮文頂上撐場？　收視睇呢個因素

《中年好聲音2》圓滿結束後，原定的星期日節目時間就由阮兆祥、王祖藍、李思捷三位主拍的「扮嘢節目」《福祿壽訓練學院》頂上。對於一些習慣在家睇歌唱節目的觀眾，原來TVB也另有安排，在星期六晚上安排了一個全新節目《聲夢1+2》。



由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的《福祿壽訓練學院》今日（5日）舉行拜神儀式。(節目截圖)

《福祿壽訓練學院》由阮兆祥、王祖藍、李思捷三位擔任導師，訓練一些新藝員成為「扮嘢新星」。當中會有大量經典場面出現，而學員則需要盡力去模仿還原。簡單點說，就是一個似是選秀比賽的娛樂綜藝節目。

2011年的台慶劇，有一套叫《荃加福祿壽探案》，當年王祖藍、阮兆祥及李思捷三人因扮嘢而聲名大噪，令TVB都為他們這個組合開劇，更以阿姐汪明荃做女主角，各方面看下去都是十分重本製作。（劇照）

「福祿壽」再再再度合體當然是其中一個賣點。早年王祖藍北上發展搵真銀，直到近年他才「回流」返回香港，阮兆祥於2019年離巢後外闖，在電台開咪又開演唱會，至於李思捷則將重心放在主持工作上，早前《思家大戰》也搞得有聲有色。如今「福祿壽」三子在剛剛好的時候再度碰頭合體，將14年前《荃加福祿壽》的時光帶回現代，讓觀眾重溫《歡樂今宵》年代的「扮嘢」回憶，實在是不容錯過！

《福祿壽訓練學院》有郭珮文做主打，吸引到唔少網民。

星期日有強檔綜藝節目，星期六亦有與《中年好聲音2》有關連的節目，《聲夢1+2》。《聲夢1+2》於3月30日首播，是為《聲夢傳奇》1&2 輯學員的大集合，節目中兩屆畢業生除了唱歌之外，還會一齊玩音樂玩遊戲。為了令節目變得更青春，每個也邀請了不同嘉賓上節目，例如昨晚播出的一集就有谷婭溦和糖妹出場又唱又跳。

《聲夢1+2》都係唱歌加遊戲，似乎新意欠奉。

但老實說，《聲夢1+2》算不上有多驚喜，皆因同一節目早已出現。《聲夢傳奇》之後，TVB為了讓一班「聲夢學員」保持人氣，除安排了各式公開活動，其實不時會安排他們於J2台音樂節目《J Music》中翻唱舊歌或演唱新歌。將《聲夢1+2》和《J Music》對比，實為多了一個集體遊戲環節。

其實J2台已經有《J Music》。

都係「聲夢學員」唱歌。

都係「聲夢學員」唱歌。

《聲夢1+2》多咗遊戲會唔會好睇咗？

《聲夢1+2》多咗遊戲會唔會好睇咗？

《聲夢1+2》多咗遊戲會唔會好睇咗？

不過，以上這些都不是決定這個星期收視成績的因素，皆因兩檔主打節目均撞上了4日復活節長假期。在港人紛紛北上或外出旅遊的大勢之下，相信沒有多少人旅遊時還會上網睇TVB，所以星期一公布的收視成績肯定會受影響。