步步傾心劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《步步傾心》陸劇又名(Loving Step by Step)由康卯卯作為編劇，沈金飛為執導，趙志偉及盧洋洋領銜主演。趙志偉曾是台灣男子團體SpeXial的成員，更有多年的舞蹈根基。過往也有不少火爆的劇，《如奈何boss又如何》、《酒店實習生》等等。盧洋洋為前MIXX女團隊長，跳唱也十分有經驗，電視劇代表作品更有《見面吧就現在》、《陪你到世界之巔》。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《步步傾心》｜劇情大綱

富家千金步苒不僅是位空間設計師，同時也是個生於豪門卻性格倔強任性的千金，她不願受到家族的束縛。路岑陽是個年輕有為的商業精英，外表溫文爾雅、實則冷酷無情，手段殘暴的人。步苒對路岑陽一見鍾情，但卻不知他的真實身份和圖謀。為了追求這段戀情，她甚至與父親反目決裂。她所不知的是，路岑陽的目標是為了報復多年前將他父親陷害的易家集團。為了達到報復目的，路岑陽不擇手段，不僅利用了易家集團董事長之女易子赫並與她訂下婚約，以便從內部攻擊易家。當他滿心復仇之念時，卻與步苒邂逅，步苒由此步入了他的世界。當步苒最終發現路岑陽陰冷無情的真面目和復仇陰謀後，她已身陷其中無法自拔。在這場愛恨糾纏的遊戲裡，路岑陽和步苒將作何抉擇？這段錯綜複雜的情仇糾葛，將會何去何從？

《步步傾心》播出時間｜最新追劇日曆

《步步傾心》由騰訊視頻播放，會員由每日中午12點更新1集，首日10點更新5集，SVIP每日提前觀看。而非會員就由4月4日起，非會員每日更新1集，首更2集。

步步倾心官微@Weibo

《步步傾心》｜演員人物關係圖 (待更新)

《步步傾心》｜演員

趙志偉 飾 路岑陽

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盧洋洋 飾 步苒

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倪美詩 飾 姚樂菲、路思齊

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常斌 飾 秦巡