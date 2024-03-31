絲打圍佬｜姜濤自爆技能係暈低　被Jeremy視為參考：學識點樣暈低

MIRROR六位成員姜濤 、呂爵安（Edan）、邱傲然（Tiger ）、Alton（王智德）、李駿傑（Jeremey）和邱士縉（Stanely）近日作客由蝦頭（楊詩敏）及代班主持練美娟（娟姐）的網台節目《絲打圍佬》宣傳電影《12怪盜》，蝦頭在節目一開始便向姜濤表白，更一度坐在對方旁邊，瞬間炒熱節目氣氛！姜濤尷尬表示：「好尷尬，得啦快啲！」

MIRROR六位成員姜濤 、呂爵安（Edan）、邱傲然（Tiger ）、Alton（王智德）、李駿傑（Jeremey）和邱士縉（Stanely）作客網台節目《絲打圍佬》宣傳電影《12怪盜》。（影片截圖）

蝦頭在節目一開始便向姜濤表白，更一度坐在對方旁邊，瞬間炒熱節目氣氛！（影片截圖）

蝦頭向嘉賓們提問「平時的互動日常」，Jeremy踢爆Edan經常欺凌別人，並表示：「佢連武術指導都會指導。」另一個問題是「獨特的技能」，姜濤馬上回答：「暈低，講笑，我參考我自己。」Jeremy指姜濤是他的參考對象，並表示：「學識點樣暈低。」之後Edan即興扮唐老鴨，展現不顧形象的一面，而Stanley表演震波，姜濤霸氣表演離口飲水技能，坐在一旁的Edan驚嘆：「係海豚嚟㗎喎！」

Edan即興扮唐老鴨，展現不顧形象的一面。（影片截圖）

姜濤霸氣表演離口飲水技能。（影片截圖）

在節目的尾聲，姜濤與蝦頭玩彈額頭遊戲，姜濤分享玩這個遊戲的準則，他說：「我有一個原則，就係無論對方係邊個，我都唔會留力，無論對方係老闆又好，男仔或者女仔。」蝦頭被姜濤彈完之後，馬上大叫了一聲，額頭位置瞬間變紅，她幽默表示：「俾你彈係我嘅榮幸。」在最後娟姐向嘉賓們提問如果電影成績好，會否有什麼慶祝環節，Stanley表示：「如果過咗5000萬，我會多謝魯先生。」Alton笑說：「過了1.2億，我哋會拍續集。」

蝦頭慘被姜濤彈額頭。（影片截圖）

蝦頭被姜濤彈完之後，馬上大叫了一聲，額頭位置瞬間變紅。（影片截圖）