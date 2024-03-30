前新聞小花陳嘉倩睇藝術展打卡　身材玲瓏浮凸引網民關注

近日Art Basel正式揭幕，不少網紅、藝人都有入場打卡睇藝術品，前無綫新聞小花陳嘉倩亦是其中之一，日前（30/03）她就在IG分享靚相。



陳嘉倩去睇藝術展。（IG@kasin520）

陳嘉倩去睇藝術展。（IG@kasin520）

不少網民討論陳嘉倩的身材。（IG@kasin520）

不少網民討論陳嘉倩的身材。（IG@kasin520）

當日她穿着一襲設計簡單的粉色連身長裙，拎着一個格仔圖案的名牌包包。雖然穿着簡單，但卻盡顯了她玲瓏浮凸的身材曲線。這篇帖文引來不少網民討論，原來是因為有人指她的身材經常變化，令人捉摸不定，網民更圍繞着她的身材真假而進行激烈討論。

陳嘉倩性感靚相。（IG@kasin520）

《心靈師》圍繞都市常見精神病案例，由李燦琛、劉蘊晴、姜文杰、ERROR成員何啟華、陳嘉倩、楊詩敏等主演。

陳嘉倩早前到水上樂園拍片，罕有泳裝示人，雖然外搭一件小背心，但若隱若現的效果更添幾分性感。（IG@kasin520）

好想再睇陳嘉倩報天氣。（網上圖片）

陳嘉倩行駛屯門公路時，車輛未能保持在行車線的中間位置，而且車速亦都太慢不斷被其他車輛超前。（節目《學神出沒注意》截圖）

嘉倩BB好靚女。(陳嘉倩IG)