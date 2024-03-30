肥媽外國登台唔敢出街呻冇自由　高呼：全世界最安全就係中國！

肥媽（Maria Cordero）近年因擔任TVB節目《中年好聲音》系列評審而備受關注，一向敢言的她經常拍片大談熱門話題，分享自己的睇法，日前她上載了一段影片，並寫道：「跟你們講講我出國演出的遭遇……原來我們生活在最安全的國家，這些習以為常的，卻是很多人遙不可及的！」

肥媽（Maria Cordero）近年因擔任TVB節目《中年好聲音》系列評審而備受關注。（影片截圖）

肥媽透露早前去了美國紐約、拉斯維加斯、西雅圖等地登台演出。（影片截圖）

但到了夜晚十點幾已經不敢外出。（影片截圖）

甚至被同行的工作人員禁止外出。（影片截圖）

肥媽透露早前去了美國紐約、拉斯維加斯、西雅圖等地登台演出，但到了夜晚十點幾已經不敢外出，甚至被同行的工作人員禁止外出，因在工作時間以外出意外不包含在保險保障範圍內，令肥媽大感不忿，相反在中國就十分自由：「中國真係……任何時間，你鍾意去邊度食，24小時你鍾意食乜嘢都有，我去順德朝頭早4點去食豬雜粥。尤其是外國人呀，嚟過中國嘅都話『冇諗過中國係咁㗎，咁現代化㗎喎，嘩，原來我哋咁behind（落後）』，嗱，唔係我講㗎！人哋講㗎！全世界最安全就係中國！」

相反在中國就十分自由。（影片截圖）

任何時間。（影片截圖）

你鍾意去邊度食，24小時你鍾意食乜嘢都有。（影片截圖）

凌晨4點食豬雜粥。（影片截圖）

肥媽大爆曾遇外國人大讚中國現代化。（影片截圖）

全世界最安全！（影片截圖）

對於中國被外國人大讚安全，肥媽表示很開心：「我飛咁多個國家，越出得去多呢，越覺得自己國家好。你哋嘅西方國家成日同人哋講自由，住邊度自由到不得了，有咩自由啫，我連自己出街都唔得。唔係淨係財產呀，對你嘅生命呀，係有危險㗎。中國呢啲真正嘅自由呀，係用錢買唔到㗎！」內地網民紛紛留言表示認同：「是事實」、「肥媽講得啱」、「紐約晚上真的很可怕」。

覺得自己國家好。（影片截圖）

去外地連出街都驚。（影片截圖）

大感不忿。（影片截圖）

真正自由！（影片截圖）