68歲愛回家甘草演員陳年照曝光美貌驚艷網民　年輕曾拍多部三級片

現年68歲的綠葉許思敏憑《愛．回家之開心速遞》中飾演「群姐」而大受歡迎，最近許思敏一張陳年舊照再度引起網民關注。原來許思敏有俄國血統，更有網民重提當年拍攝過大量三級片。

憑TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》中演「群姐」一角的許思敏深受觀眾歡迎。（電視截圖）

群姐在早前播出的最新一集突破最大尺度被撞破換衫。（電視截圖）

昨日（30日）有網民在Facebook群組「香港往昔」分享許思敏的陳年舊照，隨即引起網民熱烈討論。網民在帖文留言寫道：「《愛．回家之開心速遞》中飾演清潔女工『群姐Isabella』，原名許思敏，原來是一位中俄混血兒（照片攝於1970年代及2020年代）。」

有網民在Facebook群組「香港往昔」分享許思敏的陳年舊照，隨即引起網民熱烈討論。（Facebook群組「香港往昔」）

原來許思敏的太婆是俄羅斯人，所以許思敏亦擁有俄國血統。照片中曝光了群姐年輕時的樣貌，一頭長曲髮兼樣貌標緻，顏值媲美不少圈中女神，驚艷大批網民。

許思敏在《八仙飯店之人肉叉燒包》中飾演受害人，被主角黃秋生觸碰重要部位。（電影截圖）

有網民留言提到許思敏曾經拍過不少三級片，更有人提到：「畀李家聲X咗。」引起不少其他人好奇。其實許思敏在80年代末及90年代曾拍過不少電影，當中包括多部三級片，如：《八仙飯店之人肉叉燒包》、《人肉天婦羅》、《屯門色魔》、《玉蒲團III官人我要》。雖然只是配角，但亦為觀眾留下深刻印象。

許思敏曾接受《香港01》訪問中透露，當年參演三級片都有問准家人才接拍。（資料圖片）

至於網民提到的李家聲，許思敏於1994年的《屯門色魔》中與對方有不少對手戲，當時李家聲飾演「屯門色魔」，而許思敏則是飾演其中一名受害人，不過其實在戲中並無裸露畫面。另外，許思敏曾接受《香港01》訪問中透露，當年參演三級片都有問准家人才接拍。