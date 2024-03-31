愛回家｜Terry棄Fanny拖呢位新歡行街　細數歷年艷遇個個都係女神

無綫（TVB）處境喜劇《愛．回家之開心速遞》中的龍家少爺龍力王Terry（李偉健 飾）以獃頭獃腦又可愛見稱，雖然他外表「蠢蠢哋」，但其實他甚得女性歡心。除了大小姐龍力蓮（林淑敏 飾）和媽媽們佘秀琴（蘇恩磁 飾）、白天娥（樊亦敏 飾）對他愛護有加，他亦是接龍集團當中的另類「荀盤」。事關他不僅人品純厚老實，用情專一，而且更是一名肌肉猛男，最重要的是，他是接龍集團話事人龍敢威（羅樂林 飾）的愛子，所以多年來他的身邊也有不少狂風浪蝶。



數一數，原來龍力王Terry（李偉健 飾）戀愛經歷十分豐富。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

最正當然係Terry KC呢對CP。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

講到龍力王Terry的女朋友，其實也不少。早期Terry和KC（歐瑞偉 飾）可以說是經典的男男CP組合。他們在《愛．回家之開心速遞》劇中不少場口都會打情罵俏，更曾多次試過嘴對嘴kiss大玩hehe劇情，看得一班觀眾尖叫連連。

最正當然係Terry KC呢對CP。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

Terry多段戀情也是大小姐龍力蓮安排的。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

大家有沒有發現Terry經常與大小帑1秘書傳緋聞？（《愛．回家之開心速遞》截圖）

有留意劇情的觀眾都知道，Terry最近暗戀大小姐龍力蓮的怪雞秘書Fanny（張盈悅 飾）。Terry和Fanny一齊去貓Cafe時更曾被大小姐撞破，後來更直接將Fanny調到西伯利亞，打算拆散鴛鴦。現時兩人皆處友達以上，戀人未滿的階段，令人看得十分肉緊。

Terry暗戀Fanny。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

《愛．回家之開心速遞》Terry最新戀情曝光？（IG圖片）

Fanny之後，原來最近又多了一個「新戀情」。今日（31/03）李偉健的IG上就分享了一段短片，他在走廊中撓着一名長髮美女。正當大家都以為這位是長髮美女之際，怎料一轉身就發覺是另有其人。Terry更直言這位美女叫「Funny」（梁珈詠 飾）。

《愛．回家之開心速遞》Terry最新戀情曝光？（IG圖片）

《愛．回家之開心速遞》Terry最新戀情曝光？佢叫「Funny」。（IG圖片）

Mandy曾被派去做Terry女朋友。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

Anita曾經倒追Terry。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

Anita曾經倒追Terry。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

歷來龍力王Terry也有不少艷遇，例如在早期大小姐龍力蓮就曾要求下屬林美香Mandy（謝芷倫 飾）假扮他的女朋友。及後Terry亦和垃圾清（周梓盈 飾）擦出愛火花。之後，「威龍潘金蓮」Anita又曾試過色誘Terry「釣金龜」，可惜最後失敗收場。在Fanny出現之前，又曾出現過一位「Terry新歡」Louisa（李芷晴 飾）以Terry的相親對象身份登場，但最終Terry發現了她為人拜金而不了了之。

Terry 垃圾清呢對CP最被睇好。（《愛．回家之開心速遞》截圖）