愛回家｜鍾培生緋聞女友客串登場　臨完場加碼狂野港姐騷長腿

《愛．回家之開心速遞》今日（31/03）講到風少、艾頓壯和Mike仔三人在初戀Cafe有人遺下了一部手機。艾頓壯和Mike仔兩人見到手機wallpaper是一位美女後就起色心，堅持要等機主回電，再約「她」出來交還手機。



講到風少、艾頓壯和Mike仔三人在初戀Cafe有人遺下了一部手機。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

艾頓壯和Mike仔兩人見到手機wallpaper是一位美女後就起色心，堅持要等機主回電，再約「她」出來交還手機。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

連日他們都等候無果，兩人更為了誰人接聽電話，誰才應該出去交收等問題而爭執。直到有一日，他們發現了wallpaper的美女叫做Pretty So，還從Instagram上找到了她在哪裡跑步。然後風少、艾頓壯和Mike仔一行三人就衝去找Pretty So。

直到有一日，他們發現了wallpaper的美女叫做Pretty So，還從Instagram上找到了她在哪裡跑步。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

見到Pretty So真人後，她就表示不是手機機主，這時候Pretty So就衝出來，並指風少就經常偷拍她女朋友的人，風少還被無辜地打了一拳。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

可是，見到Pretty So真人後，她就表示不是手機機主，這時候Pretty So就衝出來，並指風少就經常偷拍她女朋友的人，風少還被無辜地打了一拳。後來眾人發現真正偷拍Pretty So的人就躲在遠處，一齊抓到了「真兇」後才解開誤會。

見到Pretty So真人後，她就表示不是手機機主，這時候Pretty So就衝出來，並指風少就經常偷拍她女朋友的人，風少還被無辜地打了一拳。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

見到Pretty So真人後，她就表示不是手機機主，這時候Pretty So就衝出來，並指風少就經常偷拍她女朋友的人，風少還被無辜地打了一拳。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

故事的最後，他們三人又發現了有人遺下手機。艾頓壯和Mike仔覺得又可能是另一個麻煩事，就沒有理會而離開了。而風少則好心地撿起了手機，還認識到一名靚女。

故事的最後，他們三人又發現了有人遺下手機。艾頓壯和Mike仔覺得又可能是另一個麻煩事，就沒有理會而離開了。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

風少則好心地撿起了手機，還認識到一名靚女。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

《愛．回家之開心速遞》今集出現的美女就是真人騷《港女野人》節目中的主持陳若思和廖慧儀。兩人均是透過參選香港小姐而入行，亦是以身材火辣見稱。前耆曾被傳是鍾培生緋聞女友，後者剛有「狂野港姐」之稱。

《愛．回家之開心速遞》今集出現的美女就是真人騷《港女野人》節目中的主持陳若思和廖慧儀。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

呢個鏡頭真係正。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

呢個鏡頭真係正。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

風少識到靚女。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

風少識到靚女。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

風少識到靚女。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

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