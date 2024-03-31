香港首次舉辦大型KCON活動　aespa紅地氈壓軸出場勁大歡呼聲

韓國首席娛樂公司CJ ENM今年3月30日（星期六）至31日（星期日），假香港亞洲國際博覽館舉辦全球最大規模、以K-POP為中心的韓流文化慶典「KCON HONG KONG 2024」。

「KCON HONG KONG 2024」於香港亞洲國際博覽館舉辦。(主辦提供)

KCON主力推廣韓流文化，觀眾除可欣賞K-POP表演外，還有多元化的展覽及活動，讓觀眾親身體驗韓國獨特文化。KCON於2012年首次在美國舉辦，其後移師至日本、法國、澳洲、泰國等9個國家及地區，過去12年，累計觀眾達165萬人次。

觀眾親身體驗韓國獨特文化。(主辦提供)

CJ ENM今年首度將KCON帶來香港，一連兩日的「KCON HONG KONG 2024」，包含三大節目，展覽、粉絲見面會及大型演唱會，場面盛大。位於亞博Hall 2的展覽，有25個參展攤位，涵蓋K-POP、K-FOOD、K-DRAMA及K-MOVIE等，多個攤位成為打卡熱點。今年KCON推出「STAMP TOUR」及KCON官方精品，觀眾可以一邊追星，一邊體驗韓流生活文化。展館內設有兩大舞台「KCON STAGE」及「DANCE ALL DAY」，K-POP藝人於不同時段現身，與觀眾近距離交流。

一連兩日的「KCON HONG KONG 2024」，包含三大節目，展覽、粉絲見面會及大型演唱會，場面盛大。(主辦提供)

首日（DAY 1）演出已經圓滿結束。「KCON STAGE」有TEMPEST、VIVIZ及YENA登場，帶來精彩演出，為晚上演唱會預熱，其中VIVIZ成員嚴智（Umji）獨唱中文歌《月亮代表我的心》，展現語言天分。

「KCON STAGE」有TEMPEST、VIVIZ及YENA登場。(主辦提供)

「DANCE ALL DAY」是特別為熱愛K-POP舞蹈的觀眾而設，去年底出道的WHIB、今年初出道的「SEVENTEEN師弟」TWS，以及xikers，登上首日「DANCE ALL DAY」舞台，與觀眾一起投入跳舞狂熱。

去年底出道的WHIB、今年初出道的「SEVENTEEN師弟」TWS，以及xikers，登上首日「DANCE ALL DAY」舞台。(主辦提供)

KCON最受歡迎節目之一「MEET & GREET」，首日有BOYNEXTDOOR、HIGHLIGHT、VIVIZ及WayV，分4個時段進行，他們與粉絲聊天互動，一同創造美好回憶。

KCON最受歡迎節目之一「MEET & GREET」，首日有BOYNEXTDOOR、HIGHLIGHT、VIVIZ及WayV。(主辦提供)

首日演唱會表演單位: WHIB、TWS、BOYNEXTDOOR、xikers、YENA、WayV、HIGHLIGHT及aespa，當日輪流踏上紅地氈，成為鎂光燈焦點，粉絲歡呼聲也此起彼落。活躍於中韓兩地的WayV派出成員Hendery，在紅地氈受訪時用廣東話打招呼，「非常多謝大家，希望大家玩得開心啲。」

首日演唱會表演單位: WHIB、TWS、BOYNEXTDOOR、xikers、YENA、WayV、HIGHLIGHT及aespa。(主辦提供)

人氣女團aespa壓軸亮相紅地氈，她們首次參與KCON，且首度訪港，碰巧KCON也是首次在港舉行，成員Winter直言興奮能參與多個「第一次」，非常期待，aespa還透露6月會在香港開演唱會，現時已開始既緊張又激動。

人氣女團aespa壓軸亮相紅地氈。(主辦提供)

「KCON HONG KONG 2024」重頭節目是在Hall 1舉行的大型演唱會，於晚上7時開始，《全民造星3》季軍得主、香港歌手ANSONBEAN擔任暖場嘉賓。演唱會由aespa成員寧寧（Ning Ning）與BOYNEXTDOOR成員宰鉉（Jae Hyun）擔任主持。HIGHLIGHT打頭陣演出，4子展現出道14年功力，一下子將現場氣氛推高。TWS接着登場，獻唱新歌《Plot Twist》，之後輪到BOYNEXTDOOR，他們首度公開獻唱4月中推出的新專輯歌曲《OUR》，又苦練廣東話，輪流說出「ONEDOOR（粉絲名稱）大家好」、「好開心見到大家」、「好掛住你哋」、「鍾唔鍾意我哋嘅表演呀」、「多謝大家咁熱情歡迎我哋」，BOYNEXTDOOR還抽出幸運粉絲，實現對方願望。

《全民造星3》季軍得主、香港歌手ANSONBEAN擔任暖場嘉賓。(主辦提供)

昨日剛好出道一周年的xikers，選擇在KCON上與粉絲一起度過，成員表示見到香港粉絲很開心，品嘗了香港美食，欣賞了香港美景，承諾會經常來港。YENA一口氣獻唱人氣歌曲《Good Morning》及《Smiley》，展現可愛、甜美一面。WayV則帶來勁歌熱舞《Love, Talk》及《Poppin' Love》等，令現場氣氛高漲。

昨日剛好出道一周年的xikers，選擇在KCON上與粉絲一起度過。(主辦提供)

當晚還有只能在KCON上看到的特別舞台演出。首先是一直深受粉絲喜愛、由K-POP藝人與粉絲共同創造的「DREAM STAGE」。昨日一早有數百名跳舞達人到場參與選拔，獲選的約50名粉絲與aespa一同踏上KCON大舞台，表演大熱歌曲《Next Level》，這個一生一次的夢幻舞台，場面感人。而翻唱經典K-POP歌曲的「RE-Meeted STAGE」，BOYNEXTDOOR選唱「大前輩」BTS經典歌曲《DOPE》，令現場熱血沸騰。

由K-POP藝人與粉絲共同創造的「DREAM STAGE」。(主辦提供)

「KCON HONG KONG 2024」Day 2會在3月31日假香港亞洲國際博覽館（AsiaWorld-Expo）舉行，演出陣容有ATEEZ、DAY6、JO1、Sistar19、TEMPEST、VIVIZ及ZEROBASEONE。