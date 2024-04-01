張國榮逝世21年｜初戀女友懊惱丟失哥哥所送戒指　憶收噩耗一刻

4月1日是「哥哥」張國榮逝世21周年的日子，其初戀女友倪詩蓓（Annie）昨晚 (30日) 接受「鬼王」潘紹聰訪問，大談藝人朋友和自身經歷的靈異事件，更回憶當初得知對方死訊的反應。



張國榮轉眼已離世21年。（VCG）

倪詩蓓婉惜：哥哥曾送戒指 可惜不見了

在節目中，潘紹聰問到倪詩蓓（Annie）當初得知哥哥張國榮的死訊後有沒有覺得是什麼一回事？Annie透露，「我先收到電話，個日4月1日，我以為講笑，所以好嬲。我同我朋友講『你無啦啦點解要講他，同埋講呢種事。』之後睇新聞證實了。在我心目中，哥哥只是出國，去了第二個地方。」她婉惜表示哥哥當年曾送給她一隻戒指，可惜因不停搬屋，早年已不見了。

張國榮初戀女友倪詩蓓接受訪問，懊惱丟失哥哥所送戒指。

回憶在台拍《情義無價》 同屋主潘宏彬「出事」

Annie並憶起當年與戚美珍、冼煥貞和潘宏彬到台灣拍劇《情義無價》奇異經歷，經理人安排了一間又大又靚的宿舍：「有一晚，我哋早返屋企，戚美珍好嬲咁樣同我哋講，『你哋每晚出街留低我都算啦。但你哋返嚟開party，仲要把所有碟掉到一地都係，廚房又唔收拾，我返到嚟就亂晒籠。』我哋就話我哋尋晚沒有回來，現在才收工回來。當時我同冼煥貞聽到，其實有少少打冷震，打個凸。梳化的確冧晒，枱櫈又跌曬，廚房啲碟又爛晒。我哋本來仲諗係咪我哋唔理佢，所以佢掉爛晒啲嘢。」

所以過幾天，Annie等人決定不外出玩，留在宿舍陪戚美珍打麻將，但就輪到潘宏彬「出事」。「他著住條底褲，走出黎鬧我哋唔係人，話他叫咗好多次救命，我們都無人理他，他俾人紮住咗，但我哋真係聽不到。第二日我哋拍完嘢、去完街回來，就見到成條走廊貼晒符，包括佢（潘宏彬）自己房門。」

劉德華拍《投奔怒海》因跳海而腳插鐵支

Annie曾主持靈異單元，不過她對於靈異事件坦言會用不可思議來形容。Annie透露劉德華當年在海南島偏僻漁村為電影《投奔怒海》拍外景，其中有場戲，華仔在巡邏艇上跳海，現場水流好急，「華仔跳落海，隻腳插中鐵支，爭啲見骨。當時監製係崔寶珠，陪他坐在小艇。華仔在艇上閉目休息時，腦海現出人頭魚身的怪物，好似想撲過去咬他，之後有海浪泛起漩渦想捲起隻船。」華仔因為隻腳太痛而札醒，監製表示剛才見他大字型咁睡而且還打鼻鼾。

成龍大哥韓國酒店遇靈異體

Annie更分享起成龍大哥當年在韓國拍戲，入住酒店的經歷。「有一晚他瞓瞓下，佢擘大對眼想去洗手間，佢張床對住換衫用的長身鏡，朦朦朧朧見到鏡中，好似有個人企喺度。感覺好似喺鏡行出嚟咁。對方着住白色衫、一把好長黑色頭髮嘅女人。好似飄埋嚟。」

那個時候，成龍大哥全身動不了，「冇幾耐佢見到佢越漂越近，之後他就好大聲，佢覺得自己講到嘢，就用韓文講：『你係邊個？你想做乜？』嗰個物體沒有理佢一直飄埋嚟，同佢面貼面好近，對眼瞪實他。佢好驚，但當時佢郁唔到。之後矇矇朧朧佢覺得自己瞓咗。」

之後佢又去韓國拍戲，再在酒店覺得自己又見返同樣的物體。又是凌空的飄過去跟他面貼面，他同樣瞪大眼望住佢，好嬲大叫：「『你係咪有咩事，做咩跟住我？』當時有其他人響佢間房。就衝埋去問佢做咩事。有人將他搖醒。但他覺得成件事好真實。」

提到成龍大哥說起此事的原因，緣於成龍大哥在K房向Annie分享時說，「上次響美國屋企瞓着咗，昂頭睡覺，突然之間佢擘大眼，令佢諗起個場面，見到一個長頭髮的人望住他，佢就大叫，原來嗰個是嬌姐（林鳳嬌），他當時就話遲早俾老婆嚇死。」