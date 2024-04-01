福祿壽｜「1/3張智霖」2分鐘扮6大天王　「翻版林峯」聲線激似

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持《福祿壽訓練學院》首播，除了李思捷以「黑仔王」身份擸盡另類參賽者，包括：「古惑包皮」皺桂鐘、「山寨都敏俊」黃俊昊及「醬爆古天樂」王嘉煒；王祖藍極盡幸運地擸盡首集最高顏值的三位參賽者亦成為城中熱話，三人分別為「新會華Dee」陳柏曦、「選美冠軍」麥嘉欣、「老翻林峯」鄭詠謙，有網民更笑謂：「王祖藍揀晒啲靚仔靚女」、「王祖藍真心勁」。



現年32歲的陳柏曦，可以短時間內聲演同扮演到咁多天王，勁！

現年32歲的陳柏曦，可以短時間內聲演同扮演到咁多天王，勁！

現年32歲的陳柏曦，可以短時間內聲演同扮演到咁多天王，勁！

現年32歲的陳柏曦，可以短時間內聲演同扮演到咁多天王，勁！

現年32歲的陳柏曦，可以短時間內聲演同扮演到咁多天王，勁！

現年32歲的陳柏曦，可以短時間內聲演同扮演到咁多天王，勁！

現年32歲的陳柏曦，可以短時間內聲演同扮演到咁多天王，勁！

王祖藍讚陳柏曦一個頂八個

其中一位顏值代表，是代號為「新會華Dee」的陳柏曦，現年32歲的陳柏曦，甫出場已憑樣子有3分1似張智霖贏得三位導師關注，他在不足兩分鐘的表演時間，先後模仿了劉德華、林峯、張學友、譚詠麟、黎明及郭富城，當中以張學友的「招牌唱歌手」及黎明的「招牌含笑嘴」最為傳神！祖藍激讚：「佢直頭係新會李思捷！」獲得三位導師大大力賞識的柏曦，更接受李思捷挑戰以蔡楓華Tone玩「接對聯」，成功憑神似還原Tone及超快轉數接下聯贏盡掌聲，獲隊長祖藍大讚可以「有你一個其實頂到八個喇，仲使乜揀另外嗰七個！」由於陳柏曦樣子生得同樣標緻，昨晚亦引發網民洗版式獲讚靚仔，除了被指似足張智霖外，亦有網民分別指他酷似何廣沛及陳家樂，堪稱「靚仔混合體」。

鄭詠謙啲眼神好「林峯」喎。

鄭詠謙啲眼神好「林峯」喎。

鄭詠謙啲眼神好「林峯」喎。

睇到祖藍勁開心。

自稱「林太」嘅德德都立即心心眼。

但就話佢只限聲似，個樣唔太似林峯，搞到詠謙Hurt咗。

另一位顏值代表，是代號為「老翻林峯」的無綫藝人鄭詠謙，雖然鄭詠謙樣子與林峯「亦有一些距離」，但由於生得高大威猛、氣宇軒昂，加上聲線與眼神和林峯近乎倒模，成功贏取關注，並獲封「顏值代表」之一。而自稱為「林太」的主持陳懿德，亦被鄭詠謙的「深情演出」深深震撼，不斷露出「鐵粉式開心甜笑」，並大讚鄭詠謙聲線激似偶像！除了以上三位，代號「中女西面」的伍韻婷亦憑顏值引發網民關注，一雙條長黑絲美腿，更贏盡不少正評。

首集最終分隊名單

Professor Fuk阮兆祥隊：「臨時郭富城」彭建豪、「堆填區小龍女」趙頌宜、「中女西面」伍韻婷、「扮聲勁過李思捷」林樂熙、「西貢籮記」潘昭豪、「深井張國榮」莫家淦、「少女肥媽」劉美德、「女版阮兆祥」黃佩儀。

Professor Luk王祖藍隊：「新會華Dee」陳柏曦、「選美冠軍」麥嘉欣、「老翻林峯」鄭詠謙、「Lowbud大熱」趙亮昭、「星爺接班人」張鈞翔、「勁高寧」陳懿霏、「沙田詹瑞文」馬世義、「還珠攻略」王玲。

Professor Sau李思捷隊：「古惑包皮」皺桂鐘、「許志家駒」馮彥中、「我愛林峯」郭浩皇、「大坑小G」葉泓聲、「大灣區梅姐」林妍、「屯門王傑」莫皓傑、「山寨都敏俊」黃俊昊、「醬爆古天樂」王嘉煒。