林作裕美話搞18區婚禮　抄舊愛麥明詩請李龍基演唱：希望煩死網民

林作日前被母親王莉妮在麥明詩婚禮上大爆料，指他因舊愛結婚大受打擊，有記者提到林作忽然和裕美影婚紗相後，林母說：「佢有啲（受）刺激呀，我安慰佢睇開啲，再見亦是朋友，要畀個祝福人哋。」她又表示，雖然起初不知道兒子影結婚相，但自己現時已慢慢開始接受裕美，希望林作早點結婚。

林作母親早前獲邀去麥明詩婚禮，她在訪問中大爆兒子林作因舊愛結婚受刺激。（資料圖片/葉志明攝）

而林作今日就在社交平台宣布將與裕美搞「18區婚禮」，他出Post說：「本人及和田裕美欣然宣佈：我地決定要搞婚禮了！這次，我們參照目前的潮流，決定將會在今年內全港18區每區每個禮拜舉行一次婚禮，邀請在當區居住或者工作的親朋好友，及任何想課金參與盛宴的網友們，共同見證盛事。」

林作與裕美早前去了影婚照。（IG@jolamchok）

林作話要同裕美搞18區婚禮，每區每個禮拜搞，歡迎大家課金。（IG@jolamchok）

早前麥明詩的圍村婚宴上，邀請了奶奶喜愛的李龍基做嘉賓唱歌助慶，更獲對方祝福五年抱八。而林作亦疑似「抄橋」請對方做嘉賓，他說：「每場婚禮，都會邀請李龍基大哥擔任演唱嘉賓，融合他近期的酒樓演唱會風格，務求做到商業價值最大化。本人希望，可以做到全年霸佔網絡公共資源，煩死網民們，每場婚宴都有新的大龍鳳角度，務求長做長有。」

林作舊愛麥明詩早前與盛勁為結婚，一對新人邀請了李龍基演唱。（資料圖片）

日前林作去了李龍基的酒樓演唱活動，表示自己要追星。（IG@jolamchok）

林作話要邀請李龍基到婚禮演唱，未知是否抄舊愛麥明詩橋？（IG@jolamchok）

雖然行為的確似林作作風會做的事，不過今日畢竟是愚人節，此Post大有可能純屬度惡作劇，建議都保持距離睇定啲。《01娛樂》曾向李龍基查詢是否獲邀做嘉賓，暫未獲回覆。至於林作的社交平台上，也有人心水清留言指「愚人節😂」但大部分人都向他講恭喜，而目前最多人讚好的留言，是：「林媽媽真係好了解你，知你受刺激，咁你真係好愛MMC Btw, 祝你同裕美幸福」