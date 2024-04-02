逆天奇案2｜勁多老前輩客串劇集　當紅李龍基俾掃把兜巴星

《逆天奇案2》相隔三年再度回歸！上一輯《逆天奇案》收視突破30點，所以今次《逆天奇案2》亦受到不少關注。劇集《逆天奇案2》一樣由原班人馬出演，有陳展鵬、林夏薇、馮盈盈、黃智賢、蔣祖曼等，而且亦新加入了飾演天才生物學教授的方力申及電腦奇才的高鈞賢。



陳展鵬飾演許浚森。（《逆天奇案2》劇照）

馮盈盈飾演張喜（《逆天奇案2》劇照）

林夏薇飾演馬穎思。（《逆天奇案2》劇照）

劉佩玥飾演夏悠倩。（《逆天奇案2》劇照）

有原班人馬，有新人加入之餘，原來亦都有幾位驚喜人物客串登場。《逆天奇案2》共分「殺手的終極任務」、「越獄之謎」、「枯骨說的故事」、「臥底‧舊情人」、「龍頭棍風暴」、「絕路重生」及「四面楚歌的毒梟」7大單元故事。

鄒兆霆。（《逆天奇案2》劇照）

70年代武打明星，張雷。（《逆天奇案2》劇照）

林偉。（《逆天奇案2》劇照）

尹光似係士多老闆。（《逆天奇案2》劇照）

黑妹姐李麗霞？（《逆天奇案2》劇照）

視帝馬國明亦繼續玩crossover在劇中出現，而小歌后炎明熹（Gigi）也有登場。除這兩位特別角色，還有姜大衞、尹光、陳嘉輝、麥玲玲、梁小冰、孫耀威、張雷客串，最令人驚喜的，莫過之是近期的話題人物李龍基。

李龍基。（《逆天奇案2》劇照）

麥玲玲係特務？！（《逆天奇案2》劇照）

梁小冰和陳嘉輝。（《逆天奇案2》劇照）

潘志文飾馬成添。（《逆天奇案2》劇照）

據頭五集劇透內容，潘志文飾演馬成添尚未登場，亦即是未有「中風」場口，不過按照釋出的劇照睇，似乎潘志文依舊飾演

謝嘉怡。（《逆天奇案2》劇照）

《逆天奇案2》故事簡介

O記幹探許浚森(陳展鵬飾)、沈韋力(黃智賢飾)奉命調查跨國罪案期間，得悉「殺虎案」幕後黑手魏子樂(張頴康飾)落網前，曾將神秘訊息發送至暗網，並匯出巨額加密貨幣。不久有神秘人策動恐襲，浚森與韋力縱於天才教授唐冠峰(方力申飾)協助下破案，卻驚覺子樂背後藏着更大陰謀！他們要竭力阻止子樂的同時，也遇到龍頭棍風暴、空屋藏白骨、重犯越獄等奇案，能否一一掃除險阻？工作上面對的危機升級，感情亦遇挑戰，浚森望跟前女友馬穎思(林夏薇飾)復合，但困難重重令二人關係出現變數……