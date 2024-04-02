李亦喬宣布父母粉麵店結束廿年營業：我不再是「牛雜妹」了

2024開始全港掀起結業潮，有業內人士料多達3000間餐飲零售店將倒閉，Facebook更出現「全港店舖結業關注組」。「牛雜妹」李亦喬亦在IG宣布，家人開設已20年的粉麵檔亦將結束營業。



牛雜妹李亦喬宣布父母粉麵店結束廿年營業。（IG：@monnie216）

2015年李亦喬參選港姐，當時被翻出家人開始粉麵檔，被冠以「牛雜妹」之名。雖未有當選但她一直繼續在幕前工作，閒時亦有返粉麵店幫忙。疫情期間牛雜妹曾接受HOYTV專訪，大談家人在疫境經營麵店的苦況，至2021年粉麵店曾被入稟追討租金，她受訪時更落淚回應。

牛雜妹李亦喬參選港姐雖落敗，但都有加入娛樂圈。（IG：@monnie216）

牛雜妹李亦喬疫情時曾受訪分享經營苦況。

牛雜妹李亦喬疫情時曾受訪分享經營苦況。

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李亦喬在IG貼出多張店內照片，宣布4月8日結束營業：「我不再是「牛雜妹」了。我們將會在2024年4月8日最後一日營業。20年前，我多了一個身份，9年前，因為這個身份，我投身了我夢寐的行業，如今的我，時而快樂、時而迷惘，回首過往，還是感恩。2024年4月1日，是愚人節，但這一個，不是玩笑，只是希望用輕鬆一點的心情告訴大家，我的這一個「家」，要休息了，我「牛雜妹」的身份，要退役了。「牛雜爸」跟「牛雜媽」要退休享受人生了。還有一個星期的時光，如果大家有空，歡迎去作最後的支持，探望一下我的爸媽，希望將來，還能有機會，為大家帶來一個「聚腳點」。謝謝多年來曾經支持過我們的每一個人。」

牛雜妹李亦喬貼出多張粉麵店內照片。（IG：@monnie216）

牛雜妹李亦喬貼出多張粉麵店內照片。（IG：@monnie216）

牛雜妹李亦喬貼出多張粉麵店內照片。（IG：@monnie216）

牛雜妹李亦喬貼出多張粉麵店內照片。（IG：@monnie216）

牛雜妹李亦喬貼出多張粉麵店內照片。（IG：@monnie216）

牛雜妹李亦喬貼出多張粉麵店內照片。（IG：@monnie216）

牛雜妹李亦喬貼出多張粉麵店內照片。（IG：@monnie216）

牛雜妹李亦喬貼出多張粉麵店內照片。（IG：@monnie216）