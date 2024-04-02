逆天奇案2｜陳展鵬力戰真軍人斜坡混戰打到腳軟　開拍前狂操體能

由劉家豪總監製的《逆天奇案2》，昨晚（1日）首播的《逆天奇案2》，一開首已進入戲肉。在「殺虎案」破案後三個月，O記阿頭許浚森（陳展鵬飾）及沈韋力（黃智賢飾）奉命聯同G4、警隊護送組及飛虎隊保護非洲某國政要，期間遭「僱傭兵」集團襲擊，隨即引爆連串爆炸、槍戰、飛車、閃避、追逐及埋身肉搏場面。雖然阿森與阿力施展渾身解數、裏應外合保護政要，可惜對方仍難逃一死，警方亦有六人殉職。眾人著手調查期間「僱傭兵」集團發生內訌，五個死剩兩個，阿森及阿力憑著關鍵線索追緝在逃最後兩名殺手！另邊廂，阿森因為前度馬穎思阿Wing（林夏薇飾）收回辭職決定調職往心理服務課而暗存復合祈盼，但原來阿Wing早已決心放下一切。



呢場重頭戲相當大陣仗。

呢場重頭戲相當大陣仗。

呢一個Shot一鏡過架。

呢一個Shot一鏡過架。

昨晚（1日）為時超過5分鐘的大型場面，絕對是重頭製作，除了多角度拍攝殺手開槍及警方還擊場面，一鏡過鏡頭更突顯緊湊性及真實感，其中一場戲鏡頭360度影完展鵬型爆閃避子彈後、即緊接直落轉往後方拍攝正值開槍的殺手，令緊張氣氛頓時升溫。由於場口涉及大量車輛及演員，眾人更全程處於激戰狀態，故場口除了對於拍攝團隊是重大考驗，對於演員來說亦是身手考牌作。而陳展鵬（煎Pan）在槍戰及樹林追逐戰兩大場口均表現出色，除了要不斷「擒高擒低」，更要做出單手凌空飛躍車頭冚後開槍動作、單手型格換子彈匣、在斜坡上肉搏滾地沙兼大腳趷起，及捐褲浪以飛腳勾跌對手等，每個鏡頭齋睇都感到吃力，煎Pan亦明顯全程拍到滿頭大汗。據知相關場口拍攝接近一星期、台前幕後動員超過200人，製作費更高達7位數，十分有誠意！

因為拍攝當日氣溫一度高達40度，加上啲車全部都係開住嘅，煎Pan陳展鵬笑言用啲車門嚟掩護唔單止好熱好熱，佢哋仲有辣親添。

因為拍攝當日氣溫一度高達40度，加上啲車全部都係開住嘅，煎Pan陳展鵬笑言用啲車門嚟掩護唔單止好熱好熱，佢哋仲有辣親添。

煎Pan陳展鵬單手換子彈匣型到！

煎Pan受訪時透露每次拍動作戲前都會花兩至三個月時間鍛煉體力及耐力，並謂槍戰場口最高難度是要忍受接近40度的炎熱天氣、及現場車輛散發出的熱氣：「每次拍動作戲前我覺得自己嘅體能同耐力訓練都要好足夠，最重要係唔可以畀自己受傷，因為受咗傷後面嘅戲就好難配合到，外景、廠景同文戲都會受影響。我經驗係每次開戲前兩至三個月就要開始練腿力，例如跑步、跳躍等；都好多謝今次武術指導偉仔，我同佢基本上呢十年裏面都係合作無間，佢會知我能力去到邊，我覺得班底默契係非常重要。拍戶外槍戰嗰日，正正係嗰年香港最熱嗰個星期，我哋真係成37-40度喺出面焗住，最辛苦係就算體能頂得順，喺咁酷熱嘅天氣裏面、仲架車係開住嘅，我哋全部人喺車邊都係好熱好熱好熱，同埋因為要攞架車嚟做掩護，我哋都有辣親手腳。」

陳展鵬仲有飛電單車場面。

煎Pan陳展鵬呢系列動作好型！

煎Pan陳展鵬呢系列動作好型！

煎Pan陳展鵬呢系列動作好型！

除了槍戰戲「高溫難當」，煎Pan續指斜坡打鬥戲亦是「腳力」大考驗：「其實個斜坡都真係企唔穩、都斜嘅，我哋成Log戲基本上十幾個鐘都喺斜坡度打。嘩！我打完之後，第2日隻腳其實有啲行都行唔到，因為平衡唔到！我哋拍時都好驚傷，因為我哋要起飛腳，又要踢、又要走、又要起身，最難就係因為喺斜路嗰度。」煎Pan續指是次拍攝有真軍人及僱傭兵當「外援」，令拍攝時感覺更有真實感及挑戰性：「so far我哋都過關啦，我哋要同真軍人去拍呢啲戲，軍人嘅體能係超出我哋可能10到20倍，始終我哋都係演員。所以今次套劇可以有一種咁真實同埋咁震撼嘅感覺，都係要多謝幕後安排我哋同到真係好好嘅特技演員同真軍人交流。今次我覺得好真實，我哋由第一單Case就開始捱打，我哋係要靠意志同責任去堅守番個崗位。」

操練有素嘅煎Pan相當跑得。

操練有素嘅煎Pan相當跑得。

煎Pan話今次對手有真軍人。

除了動作場口，昨晚「彩蛋」先後有黃庭鋒飾演的急症室醫生，及同樣飾演醫生的孫耀威。繼《Click入黃金屋》後相隔足足16年再現無綫劇集的孫耀威，據知是次客串是因為很想參與好朋友家豪哥總監製的劇集，但由於孫耀威本身行程相當忙碌，幾經調動下終安排出半天時間參與拍攝。問到家豪哥孫耀威之後還會否參與單元故事演出，家豪哥大賣關子搞笑謂：「你哋睇落去咪知咯。」至於因檔期關係由主演變彩蛋的庭鋒，雖然演出時間很短，但堅持努力調配時間參與拍攝的他仍感到十分開心，陳志江透露：「庭鋒尋晚睇完有打畀我，話雖然只係出咗短短幾個鏡頭，但佢話拍到佢好有型，所以超開心。」

首集第一個彩蛋係黃庭鋒。

首集第一個彩蛋係黃庭鋒。

張頴康今季到底會搞邊科？

孫耀威因為家豪哥專誠抽空半日客串，相當有義氣。

孫耀威因為家豪哥專誠抽空半日客串，相當有義氣。