童星出身的黃美棋和男友鍾健威(Ray)的婚禮將於周六(6日)舉行,日前她悉出新一輯婚照,身穿桃紅色晚裝的黃美棋性感又喜慶,她更留言:「唔覺唔覺時間過得咁快~原來得番幾日咋🙈🙈 can’t wait to see u all 🫶🏻原來婚禮前真係好忙架~結婚嘅前奏就係同大家share下我哋嘅靚相。」

身材極好!(IG/@meikiw)

長腿!(IG/@meikiw)

同樣是藝人鍾健威曾是樂隊sp'ACE成員,之後全力向主持方面發展,雖然名氣比不上女友黃美棋,但他坦言不介意被標籤為「黃美棋男友」。

足足堆滿整個客廳!(IG@meikiw)

誠意十足。(IG@meikiw)