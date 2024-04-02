學霸港姐大展歌喉唱功大躍進　曾有魔音之稱直播「趕走」300人

前港姐冠軍馮盈盈（Crystal）去年年初重返母校香港大學進修食品產業管理市場及營銷學碩士，早前終於畢業，不少網民都大讚回歸校園的她形象大變，增添一份知性美。昨日（1日）適逢愚人節，馮盈盈上載了一段唱歌片，並寫道：「如果今天不是愚人節，我應該沒有勇氣公開…」片中馮盈盈大展歌喉，挑戰唱陳慧琳的經典歌曲《對你太在乎》，網民紛紛留言大讚唱功大躍進！

馮盈盈去年年初重返母校香港大學進修食品產業管理市場及營銷學碩士。（IG@crystalfyy）

馮盈盈經常分享學習心得。（IG@crystalfyy）

知性美。（IG@crystalfyy）

昨日（1日）適逢愚人節，馮盈盈上載了一段唱歌片。（影片截圖）

大展歌喉。（影片截圖）

挑戰唱陳慧琳的經典歌曲《對你太在乎》。（影片截圖）

其實馮盈盈一向有「魔音」之稱，她曾在IG開Live獻唱F4的《流星雨》，一邊投入演唱一邊興奮高呼「仔仔真係好靚仔呀！」但在她高歌期間，觀看直播的人數由約700人下降至約400人，她即扮疑惑地笑問：「人數急速下降？做咩啫？你哋成日叫我唱歌，而家人數急速下降，咁我好難做㗎喎，畀面你哋㗎咋！啲人走得好快，我覺得畀你哋跣咗一鑊，好傷心。」而網民亦「曲到圓」地留言笑指：「樂壇欠你一個交代」，又大讚她「勇氣可嘉」！

馮盈盈曾在IG開Live獻唱F4的《流星雨》，結果「趕走」了約300人。（影片截圖）

一向有「魔音」之稱。（影片截圖）

不過馮盈盈就「愈挫愈勇」，去年在TVB音樂節目《J Music》與譚嘉儀合唱《陪著你走》，經過調教的她唱功明顯進步！今次馮盈盈再挑戰唱《對你太在乎》，網民都笑指她由魔音變五音齊全：「終於解除咗魔音嘅稱號喇、「好聽，下次再唱、「有很大進步，繼續努力、「其實喺唔好聽界別嚟講，你已經係好好聽嗰批，加油」！

明顯進步！（影片截圖）

投入。（影片截圖）

唱功大躍進！（影片截圖）