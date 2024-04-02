學霸港姐大展歌喉唱功大躍進 曾有魔音之稱直播「趕走」300人
撰文：董欣琪
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前港姐冠軍馮盈盈（Crystal）去年年初重返母校香港大學進修食品產業管理市場及營銷學碩士，早前終於畢業，不少網民都大讚回歸校園的她形象大變，增添一份知性美。昨日（1日）適逢愚人節，馮盈盈上載了一段唱歌片，並寫道：「如果今天不是愚人節，我應該沒有勇氣公開…」片中馮盈盈大展歌喉，挑戰唱陳慧琳的經典歌曲《對你太在乎》，網民紛紛留言大讚唱功大躍進！
其實馮盈盈一向有「魔音」之稱，她曾在IG開Live獻唱F4的《流星雨》，一邊投入演唱一邊興奮高呼「仔仔真係好靚仔呀！」但在她高歌期間，觀看直播的人數由約700人下降至約400人，她即扮疑惑地笑問：「人數急速下降？做咩啫？你哋成日叫我唱歌，而家人數急速下降，咁我好難做㗎喎，畀面你哋㗎咋！啲人走得好快，我覺得畀你哋跣咗一鑊，好傷心。」而網民亦「曲到圓」地留言笑指：「樂壇欠你一個交代」，又大讚她「勇氣可嘉」！
不過馮盈盈就「愈挫愈勇」，去年在TVB音樂節目《J Music》與譚嘉儀合唱《陪著你走》，經過調教的她唱功明顯進步！今次馮盈盈再挑戰唱《對你太在乎》，網民都笑指她由魔音變五音齊全：「終於解除咗魔音嘅稱號喇、「好聽，下次再唱、「有很大進步，繼續努力、「其實喺唔好聽界別嚟講，你已經係好好聽嗰批，加油」！
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