台灣hito流行音樂獎記招陳嘉樺預告擔任嘉賓 送巨型棉花糖祝賀

Hit Fm 聯播網今日（2日）在酒店舉辦「2024hito 流行音樂獎」啟動儀式記者會，邀請亞洲流行天后 Ella陳嘉樺、人氣天團WOLF（S）五堅情公布聽眾最愛的「最受歡迎男歌手、女歌手、新人、組合、數位單曲」系列票選入圍名單，究竟在去年發行的眾多音樂作品中，有哪些歌手來角逐這個獎項呢？

Hit Fm 聯播網今日（2日）在酒店舉辦「2024hito 流行音樂獎」啟動儀式記者會，邀請亞洲流行天后 Ella陳嘉樺、人氣天團WOLF（S）五堅情。（資料照片）

人氣天團WOLF（S）五堅情。（資料照片）

W0LF(S)五堅情去年在「2023 hito流行音樂獎」的精采演出成為全場焦點，受邀出席今年2024 hito流行音樂獎啟動儀式記者會，邱鋒澤、陳零九、黃偉晉、婁峻碩、賴晏駒全員到齊站台相挺，一字排開五人閃耀亮眼，帥氣公布最受歡迎系列票選的新人、組合、數位單曲三項入圍名單。最受歡迎新人入圍的有Shawn尚融、同理Zunya、徐暐翔、張哲瀚、陳昊森、黃挺瑋，記者會主持人「夜貓DJ」Dennis提到，這次入圍最受歡迎新人全是男生，想問問風靡萬千少女的五堅情，有對哪位新人印象深刻嗎？賴晏駒表示：「大家都很優秀，真是新人輩出，怎麼覺得換他們感到壓力大！」

再來公布最受歡迎組合，入圍名單有BOOM！怪物星人、FEniX、GENBLUE幻藍小熊、U:NUS、W0LF(S) 五堅情、九澤CP，看到入圍名單主持人「夜貓DJ」Dennis驚呼W0LF(S)五堅情、九澤CP要同場廝殺了，對歌迷來說手心手背都是肉，要不要為自己拉票一下？邱鋒澤說：「真的是難上加難！」他希望最好的結果就是兩組平手，開放投票後就要馬上去註冊兩個帳號，兩個都投！婁峻碩表示：「要讓歌迷傷腦筋了，但不管最後票選結果是什麼，W0LF(S) 五堅情、九澤CP都會為得獎者祝賀！」藝人代表Ella陳嘉樺、W0LF(S)五堅情進行啟動儀式，一同灑下象徵星光閃耀的金色亮粉，氣勢磅礡浮現「2024 hito流行音樂獎，5月25日台北小巨蛋」字樣，也宣告系列活動正式開跑，頒獎典禮於5月25日在台北小巨蛋登場，表演名單眾星雲集，星光熠熠，請大家拭目以待！

頒獎典禮於5月25日在台北小巨蛋登場，表演名單眾星雲集，星光熠熠！。（資料照片）

角逐最受歡迎數位單曲則有Eric周興哲〈摯友〉、Ozone〈Purple Days〉、田馥甄〈乘著無人光影的遠行〉、韋禮安〈一直都在〉、蔡依林〈OH LA LA LA〉、蕭亞軒〈愛沒有錯〉，主持人「夜貓DJ」Dennis問到，有看到哪一首是歌迷心中的最受歡迎數位單曲嗎？黃偉晉說，入圍名單也太強了吧！每一首都很值得獲選！請喜愛入圍歌曲的歌迷們要踴躍投票！另外，陳零九也入圍最受歡迎男歌手，同時也以五堅情、九澤CP入圍最受歡迎組合，一共入圍三項，被問到最想拿哪個獎？陳零九謙虛說：「入圍就是肯定，歌迷有投票就是最大的支持！」

陳嘉樺預告擔任嘉賓。（資料照片）

亞洲流行天后Ella陳嘉樺現場公布最受歡迎女歌手、男歌手入圍名單，女歌手入圍名單有王心凌、艾薇、孫盛希、梁靜茹、楊乃文、閻奕格，男歌手入圍的有Marz23、任賢齊、林俊傑、陳零九、鼓鼓呂思緯、蕭敬騰，Ella說：「想要在頒獎典禮看到自己喜歡的歌手上台領獎一定要用力投票！看到好姊妹田馥甄〈乘著無人光影的遠行〉入圍數位單曲！」Ella說：「她在台下聽到就開心尖叫，而聊到日前跟Selina 一起替田馥甄慶生！」Ella說：「她找了山友會的好友們一起為牧羊座壽星們慶生，準備了小小驚喜蛋糕還有禮物，是很棒的一天！」

發行第二張個人專輯《BAD HABITS》的Ella陳嘉樺不僅是Hit Fm聯播網4月份hito大台柱，也會在四月每周三晚上九點主持期間限定節目「ELLA'S RADIO SHOW」，邀請她的「願望清單」好友暢談《BAD HABITS》，第一集將於4月3日播出。記者會現場Ella陳嘉樺更加碼公布喜訊，她將出席「2024 hito流行音樂獎」擔任演出嘉賓， 主持人「夜貓DJ」Dennis詢問能否透露一點點表演內容？Ella喊話要填滿舞台，帶來新歌首唱，絕對是獨「嘉」且「樺」麗的精采表演。