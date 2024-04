視帝嬌妻曬美腿慶生意外曝光豪宅巨廳　10歲大仔暴風式長高勁靚仔

視帝陳豪與老婆陳茵媺於2013年結婚,婚後育有三名小朋友,包括大仔陳梓燁 (Aiden)、二仔陳浩鋒 (Nathan) 以及孻女Camilla。陳茵媺一直過住少奶奶的生活,專心相夫教子,陳豪就努力拍劇賺錢養家,辛勤工作,男主外女主內,一家五口十分幸福。昨日 (1/4) 是陳茵媺43歲生日,她的老公以及仔女還有大班親朋好友齊齊為她慶祝。

陳豪陳茵媺一家五口。(ig圖片)

陳茵媺陳豪生圖。(小紅書)

陳豪與陳茵媺是圈中出名的模範夫妻。(ig圖片)

陳豪陳茵媺一家五口換上聖誕家庭裝。(IG:@aimeechan_official)

陳豪陳茵媺大仔10歲生日。(ig圖片)

陳茵媺於IG分享了她慶生的靚相和短片,並留言寫道:「April 1st: "Happy Birthday to Mommy..." 🎤🎶 The most special gift my kids have given me was endless practice so that they can play a birthday song 🎵 on my birthday 🎂 . They had just started to learn their instruments 🎹 🎸, so I was deeply touched! 💖 #simplehappiness (4 月 1 日:「祝媽媽生日快樂…」 🎤🎶 我的孩子們給我的最特別的禮物就是無盡的練習,這樣他們就可以在我生日的時候彈奏生日歌🎵 🎂 。他們才剛開始學習樂器🎹🎸,所以我很感動! 💖#簡單幸福)」

陳茵媺曬美腿慶祝43歲生日。(ig圖片)

相中可見陳茵媺大曬白滑修長美腿,她的三名仔女為她彈奏生日歌,又送花給她,吻賀她,令她甜在心頭。她的老公陳豪就為她在家中安排了一個生日會,邀請了一班好友一同慶祝,十分熱鬧,還意外曝光了家中巨廳。另外,陳茵媺前日post了她與仔女們趁復活節假期去玩時影的合照,相中她的大仔、今年即將11歲的Aiden看來竟然與她差不多高,網民都驚訝Aiden暴風式長大了,並讚他愈大愈靚仔,有網民甚至指他靚仔過爸爸陳豪,基因得到完美改良。

陳茵媺的仔女為她慶生。(ig圖片)

陳茵媺的好友為她慶生。(ig圖片)

