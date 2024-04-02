Edan講經｜考慮聘請專人管理後援會　感謝爵屎自發性撐自己

Edan指上一屆後援會Admin是在他《造星》時已追隨自己，當時亦只有對方為自己處理後援會。（影片截圖）

Edan（呂爵安）昨日（1日）推出新歌《油麻地莎士比亞》，跑完一場謝票場之後，Edan開live分享新歌歌詞背後嘅故事，而Wyman（黃偉文）亦有加入解說。而喺直播尾段，Edan亦有提到關於Fan Club嘅事宜。「其實Edan係可以唔講任何嘢，等人去處理，但點解我想講或希望講，因為我想同大家嘅交流係真實。」Edan認為新世代藝人唔需要太過完美、官腔，所以喺能夠講嘅情況之下，自己都喜歡同大家交流。

Edan在直播中，亦有講到去年在演唱會上嘅「ED偶像」，他表示要做到原來唔係咁易，因為好多時都係「多一事不如少人事」，自己仍在找平衡點。（資料圖片）

Edan認為fan club對藝人有一定重要性，所以今年初後援內閣離職後，Edan一直在尋求完善制度選出新Admin，其後決定以投票形式讓爵屎話事，而公司從旁協助。他又指自己因為太忙，所以經理人Yu才會幫手「睇住」，但當中涉及太多行政問題，所以大家都只能盡做。「老實講做Fan Club真係好難，有咁多唔同嘅意見、諗法⋯咁到發生咗隱瞞前Fan club嘅身份後，因為牽涉誠信問題， 都無情講。」

後援會真空期間，唔少爵屎都自發性撐偶像，令Edan十分感動。（資料圖片）

自後援會第二次解散後，眼見經理人Yu被指責把關不力，Edan曾在TG叫大家俾啲時間，又問「到底係想解決件事定純發洩？」直播中，Edan解釋是因為「見到好多指控係太無理，當你去攻擊我身邊嘅人，而佢係好好咁幫我嘅時候，我會覺得佢唔應該受呢種氣。佢明明無做，而你試圖去帶風向，想聚集一啲人去攻擊而達到你想要嘅效果，我會覺得如果唔出嚟stop，佢會真係咁發展。」 Edan強調由始至終只係見過元祖級Admin團隊5人，而他正式見第二屆Admin團隊時，是在《盜月者》謝票場，但對對方沒有任何印象，並以「其實都係態度問題」總結TG發文原因。

Edan跑完一整日謝票場後，後屋企後開Live宣傳新歌，講足個半小時。（資料圖片）

Edan表示至今仍在苦惱如何運作後援會，其中包埋聘請專人管理，但因為涉及太多問題，所以仍然需要一點時間。Edan亦十分感謝後援會真空期間，唔少爵屎自發性應援自己，但他亦提醒大家要量力而為。「如果有啲位置你做咗係唔開心，你不妨選另一方式或者退後少少，無謂追我哋搞到更唔開心。」而得知唔少爵屎擔心新歌無應援，Edan亦已問准公司，將在數日內向大家提供高清原圖以做應援宣傳。