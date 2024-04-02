又見逍遙劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《又見逍遙》電視劇又名(仙劍)，改編自遊戲《仙劍奇俠傳》。由李喆作為編劇，楊龍為執導，何與、楊雨潼領銜主演。當年，由胡歌、劉亦菲主演的《仙劍奇俠傳》街知巷聞，印象深刻，不知道今次由新人翻拍反應如何。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《又見逍遙》｜劇情大綱

《又見逍遙》電視劇以江湖為背景，主角李逍遙自小就懷抱著希望有一天能夠揚名立萬、傲視群雄，成為一代宗師。一個偶然的相遇，李逍遙遇見神秘少女女媧後人趙靈兒，兩人遂結伴同行攜手踏上了尋找傳說中能解救大旱的水靈珠的艱辛征途。在追尋水靈珠的路上，李逍遙和趙靈兒先後結識了一眾志同道合的夥伴。其中有彪悍任性的林家大小姐林月如;也有文質彬彬的書生劉晉元。正當他們在找水靈珠曙光在望之際，，卻發現拜月教主的陰謀，經過熱烈的生死搏殺，李逍遙等人終於一舉粉碎了這場驚天陰謀，拯救了蒼生...

《又見逍遙》播出時間｜最新追劇日曆

《又見逍遙》陸劇一共有40集，電視劇由騰訊視頻、愛奇藝播放，會員由首周每日更新2集，首更4集而非會員就由每日更新1集。

又见逍遥官微@Weibo

《又見逍遙》｜演員人物關係圖

《又見逍遙》｜演員

何與 飾 李逍遙

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楊雨潼 飾 趙靈兒

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徐好 飾 林月如

又见逍遥官微@Weibo

李川 飾 劉晉元