視后林夏薇拍《逆天奇案》大騷Fit爆馬甲線　自爆收工狂練腹肌

視后林夏薇（薇薇）近年事業發展理想，最近與陳展鵬主演的新劇《逆天奇案2》，未出街已先贏話題度！雖然最近她又與楊茜堯及王浩信拍攝《黑色月光》，劇接劇忙過不停，但薇薇在百忙之中，仍不忘更新社交網與粉絲互動，昨晚（2日）她便與網友分享Fit爆運動美照，完美身材獲一致好評。

視后林夏薇（薇薇）最近與陳展鵬主演的新劇《逆天奇案2》，未出街已先贏話題度！（IG@rosinalam）

林夏薇（薇薇）劇接劇忙過不停。（IG@rosinalam）

薇薇為拍劇穿上瑜伽服，騷出纖腰好身材，在夕陽下伸展筋骨，美人配美景，認真養眼。雖然女人味滿溢，但薇薇仍不失少女感，在鏡頭前扮可愛比心心，加上凍齡皮膚，相當省鏡。

薇薇騷出纖腰好身材。（IG@rosinalam）

薇薇憶述，為了拍這一幕草地瑜伽戲，每日收工都至少要狂練半小時腹肌，為求練出完美馬甲線，實在敬業。薇薇發文宣傳新戲：「大家有冇睇《逆天奇案2》 今晚嗰集講阿Wing分手後獨自美麗，喺戶外草地做瑜伽，記得當時拍呢場戲嘅時候正正是夕陽下，眼前景色真係好靚 雖然場戲得短短幾個鏡頭，但係諗返起當時撞正自己生日食好多生日蛋糕，但為咗呢個鏡頭要操fit啲，特別為咗條馬甲線，每日收工，半夜返嚟都要狂練至少半個鐘以上，諗起都腹肌痛～ #逆天奇案2 #馬穎思」。

不少網民都留言大讚Fit到漏，「好fit啊！」、「又靚又fit又勤力 仲記得你當時話拍完呢場去食雪糕」、「根本就係黄金比例嘅身材」、「身材好，不過瘦咗少少，要肥番啲啊！」

薇薇為了拍這一幕草地瑜伽戲，每日收工都至少要狂練半小時腹肌。（IG@rosinalam）

少女心。（IG@rosinalam）

靚女。（IG@rosinalam）

同網民互動。（IG@rosinalam）

網民大讚好Fit。（IG@rosinalam）