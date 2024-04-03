寵妻男神陪老婆曼谷追星竟危坐電單車　妄顧安全一舉動獲讚好老公

林峯於2019年與細10年的內地模特兒張馨月結婚，並於2020年9月底宣布女兒「格格」出世，兩人由拍拖至結婚到生了小朋友，都一直愛得十分Sweet，一家三口生活幸福愉快。林峯努力工作賺錢養家，張馨月亦甘願做老公背後的女人，專心相夫教女，照顧家庭，且不時會帶女兒去探老公班。而在不用開工的日子，林峯都會把時間用來陪伴家人，對愛妻和女兒非常寵溺。

夫妻倆好恩愛。(微博圖片)

一家三口好幸福。(微博圖片)

一家三口好幸福。(微博圖片)

最近張馨月就分享了她到泰國布吉參加王嘉爾生日派對的照片，之後她便到曼谷與老公林峯拍拖去睇Bruno Mars的演唱會。有網民在曼谷坐車時，竟偶遇了林峯和張馨月坐着電單車經過，兩人坐在同一輛電單車上當乘客，加上司機共三人擠在原本應該只能坐兩人的電單車上，超載是相當危險的。他們所坐的電單車左攝右攝向前行駛，成功避開了塞車。坐在中間的林峯當時發現有人影他，便刻意避開鏡頭，不過坐在尾座的張馨月則大方任影。林峯擔心坐最尾的老婆安全，見他全程都是反手攬實老婆免生意外，獲網民大讚他夠細心和貼心，果然是個寵妻好老公。

有網民偶遇兩人危坐電單車。(小紅書)

有網民偶遇兩人危坐電單車。(小紅書)

另外，有另一名網民就分享了他跟林峯的合照，並留言寫道：「曼谷看Bruno Mars隔壁站着林峯。」合照中可見林峯所戴的黑色帽和白色上衣跟他坐電單車的影片一樣，估計林峯和張馨月為了趕往睇騷，想避開曼谷的嚴重塞車情況，迫不得已才冒險三人危坐電單車趕到現場。

網民睇騷偶遇林峯。(小紅書)

張馨月不是首次曝光囡囡樣貌。

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