Jeremy回應發火盼粉絲注意安全　Alton坦受「密友限動」影響心情

撰文：鄺鈺瑩
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人氣男團MIRROR，今日（3/4）出發美加展開巡唱，凌晨仲拍緊杜SIR（杜琪峯）新戲嘅Anson Lo（盧瀚霆）同Jeremy（李駿傑） 最先到達VIP入口，疲態盡現嘅教主，似乎已準備要好好補眠，連最愛嘅飛機餐都成為未知數。

一早大班粉絲已到場列陣支持自己偶像。（陳順禎　攝）
（陳順禎　攝）
（陳順禎　攝）
Anson Lo零晨仍在拍戲，到機場時一臉倦容。（陳順禎　攝）
Anson Lo落車便與在場傳媒及粉絲打招呼。（陳順禎　攝）

早前謝票後，在停車場罕有發火嘅Jeremy ，亦有解釋返箇中原因。「當時我見到有Fans係咁撞落倒後鏡，但佢又好似無嘢咁，我覺得大家應該照顧好自己身體……鍾意我哋係一件事，但都要照顧自己身體。」至於被大表哥指打麻雀時都有呢一面，Jermey 笑言︰「下次就鬧佢」。

Jeremy 希望大家追星之餘都要照顧自己身體。（陳順禎　攝）
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而緊接到場嘅「哥與弟」Ian（陳卓賢）同姜濤，Ian表示由於一直要開工，所以今朝先執行李，亦預計會執漏嘢……不過Ian亦透露有帶埋器材去錄歌，果然係唱作才子！

姜濤同Ian（陳卓賢）一同現身。（陳順禎　攝）
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Alton同Lokman齊齊到場，日前公開表示「IG密友即block」嘅Alton ，坦承心情受到影響。「都係啲唔方便公開講嘅嘢，因為系統上令你無得避免去睇，有啲人可能會濫用呢個功能去講啲唔係幾好嘅嘢，有頭髮我唔想做瘌痢。」Alton 又指發聲後因忙執行李，所以未有留意密友有否減少。

Alton 話因為心情受影響先會公告「密友即block 」。（陳順禎　攝）
Edan當眾抽大表波水。（陳順禎　攝）
Edan 喺threads 唱足全晚新歌，到場後又唱。（陳順禎　攝）
Jer與Frankie一同到場。（陳順禎　攝）
Tiger與副隊長Anson Kong。（陳順禎　攝）
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