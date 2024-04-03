女神「暢便+美肌」懶人包不私藏！一招收肚仔 ! 臨床證紓敏強免疫

保持完美體態是每位女士的終生大事，即使努力調節生活和飲食習慣，宿便、爛嘴和鼻敏感等問題總有一項會中招。近日，女神林明禎和前港姐蔡嘉欣(Kayan C)就開心分享她們「暢便+美肌」懶人包! 每日一包日本製的<和漢匠心日本多元益生菌>，輕鬆一招做到暢便、淨腸及收肚仔，而且臨床證實有助提升免疫力、舒緩敏感。另加入美肌益生菌，提升肌膚狀態，keep住靚，保持完美女神形象！



腸道健康是免疫力的關鍵！

大腸是人體免疫系統的第一道防線，因為有70%的免疫細胞聚集於腸道，假如腸道微生態失衡，便會影響免疫系統，與腸敏、鼻敏及皮膚泛紅等問題有莫大關係。另外，腸道失衡，除了因宿便積聚引致肚谷和宿便腩，亦會出現面油、痘痘及口氣等困擾。因此，女士們想要保持健康和最佳狀態，每日補充益生菌和益生元變得格外重要！

明禎公開「暢便+美肌」懶人包! 保持女神形象秘訣！

女神林明禎入行前曾經夢想過做大廚，所以一直以來「食」對她而言十分重要。再加上她近年頻頻拍戲，休息時間不足、壓力大和食無定時等因素令她難以保持最佳身體狀態。經常出埠或工作忙碌，令肚仔容易谷住谷住，毒素積累人也欠缺精神。明禎開心分享找到「暢便+美肌」懶人包，就是每日一包<和漢匠心日本多元益生菌>，一包就有9+2益生菌及益生元，更嚴選2款具臨床實證的益生菌，幫助養成定時暢便習慣、強免疫紓鼻敏，更可同時美肌！

因為拍戲壓力大容易肚谷谷的女神林明禎，全靠和漢匠心益生菌幫她暢便淨腸，趕走肚谷宿便腩。

港姐蔡嘉欣擺脫多年鼻敏爛嘴角困擾 旅行必帶和漢匠心 紓鼻敏兼KO 水肚不服

港姐兼美女KOL蔡嘉欣（Kayan C）同樣是<和漢匠心日本多元益生菌>的星級用家，事源是Kayan C以前經常出現爛嘴角，特別捱夜後免疫力下降時，情況更常出現。及後她發現和漢匠心嚴選2款具臨床實證益生菌，便開始成為用家。服用一段時間，爛嘴角情況再無出現！今年1月，Kayan C去北海道滑雪旅遊時，每日一包和漢匠心的她更不再受鼻敏影響，就算面對冷熱溫差或乾燥的天氣，照樣健康地玩得盡興！而且以前經常於旅行出現的水肚不服亦沒再出現。

港姐蔡嘉欣以前經常出現鼻敏及爛嘴角，旅行亦容易水肚不服，服用和漢匠心日本益生菌一段時間，困擾已無再出現！

多種益生菌具臨床 本地大學博士專業推薦 實測有效

本地大學醫療科學林嘉良博士接受訪問時，表示參考研究報告，<和漢匠心日本多元益生菌>所含的專利益生菌，經過臨床實測，證實服用1個月後，透過平衡免疫反應，有助受試者紓緩季節性鼻敏*。

另外<和漢匠心益生菌>含有SNK植物乳酸菌、KP08短乳桿菌 及 LacrisS凝結芽孢桿菌亦是具鞏固免疫力功效的益生菌，有助腸道蠕動，增強免疫力。參考臨床研究，證實服用LacrisS凝結芽孢桿菌兩周後，有助改善功能性排便不暢人士的腸道蠕動和糞便特性**。而研究指，服用H61乳酸菌一個月，則有助提升皮膚彈性及膚質。

100位真實用家親身見證^，超過96%用家2星期見證定時排便、改善肚谷！而且無搞肚痛!

真實用家大力推薦

除了兩位女神級用家，暢銷7年的<和漢匠心日本多元益生菌>同樣廣受女士歡迎！任職秘書的Dona過往因經常OT，有時甚至忙到不敢去廁所，打亂排便習慣，嚴重肚谷，腸道失衝令免疫力亦受影響，經常出現皮膚痕癢、鼻敏和打噴嚏。開始服用<和漢匠心>僅四日，Dona已經重拾定時排便習慣，肚仔不再谷住谷住。一個月後，皮膚敏感和鼻敏更是大有改善，令她非常開心！

Dona服用<和漢匠心日本益生菌>僅四日，已經重拾定時排便習慣，肚仔不再谷住谷住，亦告別鼻敏和皮膚敏感。

另一位用家Po Yiu喜愛食香口油膩食物，多肉少菜，更是好辣之人，腸胃因而變得容易敏感。開始服用<和漢匠心益生菌>調整腸道後，不到一個月，她發現食完辣食物後再無肚瀉，亦減少脹氣的情況。她直言免疫力都有改善，現在出入冷氣地方，或者轉季朝早起身都不再出現鼻敏！

Po Yiu開始服用<和漢匠心益生菌>調整腸道後，發現食完辣野再無肚瀉，亦減少脹氣的情況。

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由4月5日起至18日，到萬寧門市及萬寧官網購買<和漢匠心日本多元益生菌(強效版)>，即享有限時激荀優惠，單件只需$299，而且有「買3送1」優惠，折實平均低至$224.3/件（標準價$359/件）。想趕走肚谷，暢便、美肌及強免疫的你，記得把握囤貨時機！

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官方網站：www.gut-health.com.hk

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和漢匠心Instagram：https://www.instagram.com/craft_by_wakan/

（資料及相片由客戶提供）

^Source: New Media Group - surveyed 100 users after 14 days trial of “和漢日本多元益生菌”

* J Investig Allergol Clin Immunol. 2004;14(3):187-92.

** Effects of dietary fiber with Bacillus coagulans lilac-01 on bowel movement and fecal properties of healthy volunteers with a tendency for constipation, Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, Volume 79, Issue 2, 1 February 2015