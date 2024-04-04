逆天奇案2｜炎明熹露小蠻腰本色出演　暗串某人粉絲太癲打波都影

無綫（TVB）新劇《逆天奇案2》今個星期開始播出，一開始已經激戰連場已經令人十分期待，查案及打架的場面當然少不了。昨日（3 日）一集更有炎明熹（Gigi）登場，雖然之前她已經有亮相過TVB的劇集，今次再於電視劇中飾演一名歌手，她仍然叫「Gigi」……

《逆天奇案2》有炎明熹（Gigi）登場。(《逆天奇案2》截圖)

炎明熹（Gigi）今次再於電視劇中飾演一名歌手叫「Gigi」。(《逆天奇案2》截圖)

劇中Gigi飾演炎明熹（Gigi），再次於劇中飾演自己，她上一次在處境劇《愛．回家之開心速遞》中亦是飾演自己。今次她在劇中的一幕是在球場拍攝音樂特輯，但懷疑受到劇中的黑勢力「龍鷹社」恐嚇，於是陳展鵬、黃智賢、董敬文、趙璧渝、林子超、李啟傑、容天佑、關嘉敏、朱匯林、張子丰等人就到球場保護炎明熹。

Gigi在劇中的一幕是在球場拍攝音樂特輯。(《逆天奇案2》截圖)

Gigi懷疑受到劇中的黑勢力「龍鷹社」恐嚇，於是一班警員就到球場保護佢。(《逆天奇案2》截圖)

炎明熹在球場穿上露腰小短裙又唱又跳《Little Magic》，青春洋溢，她最近在劇中屢次飾演自己，她根本就是本色演出，完全不需要太多的準備。不少網民都表示希望可以看到炎明熹有新的突破，出演更多不同的角色。

炎明熹在球場穿上露腰小短裙又唱又跳《Little Magic》，青春洋溢。(《逆天奇案2》截圖)

不少網民都表示希望可以看到炎明熹有新的突破，出演更多不同的角色。(《逆天奇案2》截圖)

除了炎明熹現身《逆天奇案2》外，劇中更講到發生恐襲後，一班警員在警署分析資料，當中對話更提及「私追粉絲」在球場跟拍等行為，暗指某粉的行為。劇中他們提到附近的閉路電視電影都被黑客入侵了，所以什麼都查不到。

劇中他們提到附近的閉路電視電影都被黑客入侵了，所以什麼都查不到。(《逆天奇案2》截圖)

一班警員在警署分析資料，當中對話更提及「私追粉絲」在球場跟拍等行為。(《逆天奇案2》截圖)

他們在調查到毫無頭緒時，突然說要叫個晚餐讓大家先輕鬆一下，然後就說到現在電話發達，以前需要用人手運送餐牌的行為已經被電話取代。容天佑說：「難怪啲追星族成日拎住部電話去私追啦，上車落車又影，去球場打波又影。」朱匯林就說：「我都識得啲私追粉直頭拍埋片，返到去逐格咁放大睇。」一句話就突然點醒了陳展鵬，雖然附近的閉路電視都被入侵，但在場的炎明熹粉絲手機拍的影片及相片則沒有受影響，繼而找出破案關鍵。他們所提到的「私追粉絲」行為，暗指有些某粉的行為太瘋狂。

他們在調查到毫無頭緒時，突然說要叫個晚餐讓大家先輕鬆一下。(《逆天奇案2》截圖)