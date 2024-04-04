Ella陳嘉樺化身電台主持宣傳新碟　自曝有心魔緊張導致表演失誤

擔任Hit Fm聯播網hito大台柱的亞洲流行天后Ella陳嘉樺，睽違九年再度出輯，發行第二張個人專輯 《BAD HABITS》，3月31日數位專輯上線發行、4月1日實體專輯正式推出，4月13日Ella將於台北華山Legacy舉辦「BAD HABITS」新專音樂會，宣傳行程滿檔又忙於準備音樂會的Ella，改不了停不下來的「BAD HABITS」。

Ella陳嘉樺擔綱主持Hit Fm聯播網期間限定節目「ELLA'S RADIO SHOW」。（照片來源：Hit Fm聯播網）

Ella擔綱主持Hit Fm聯播網期間限定節目「ELLA'S RADIO SHOW」，以〈Bad habits〉歌詞中的「Bad habits 享受、Bad habits 快活、Bad habits 放鬆、Bad habits 幽默」四大主題為主軸，邀請「願望清單」藝人好友，在4月的每週三晚上九點，都能聽到由Ella用心準備的「ELLA'S RADIO SHOW」，昨（3日）晚首集開播，邀請金曲歌后waa魏如萱暢談「BAD HABITS」。

Ella提到星期三晚上剛好是Ladies' night，讓「ELLA'S RADIO SHOW」伴隨聽眾勇敢地做真實的自己，而第一集邀請的就是無論何時都很做自己的waa魏如萱，魏如萱笑說：「原本這個時段是她「OH夜DJ」節目，真的太開心Ella來主持，如果「ELLA'S RADIO SHOW」不是期間限定，可以一直做下去該有多好！」Ella表示一開始她還很不好意思，想說會佔用魏如萱的一個小時，但現在聽起來不用擔心了！魏如萱說：「她真的很開心，謝謝Ella讓她可以有多一點時間陪小孩。」

「ELLA'S RADIO SHOW」首集開播，邀請金曲歌后waa魏如萱（左）暢談「BAD HABITS」。（照片來源：Hit Fm聯播網）

魏如萱說看到新聞寫《BAD HABITS》是Ella的第二張專輯時有嚇到，心裡想：「才第二張，有寫錯嗎？」因為她看到Ella不管是在音樂、電影、戲劇、節目、代言或相關演藝活動都十分活躍，所以很訝異居然才發第二張。Ella表示隔了九年才發了第二張，但她確實這九年沒有停下來過，沒有認真休息過，都不知道自己是怎麼忙過來的。魏如萱說，雖然才第二張，但這九年經歷讓這張專輯更多樣化，她聽完覺得很溫暖、溫馨，情緒很豐富。

Ella在社群跟粉絲玩起交換壞習慣的互動遊戲，問到魏如萱有什麼壞習慣，魏如萱提到，她真的很不想抱怨，與其說是抱怨，不如說遇到有些事情或狀態就會看不下去，但她知道抱怨不好，說別人不好，但如果沒有這個BAD HABITS，她寫歌會少了一個靈魂。Ella說：「就是有感覺才會有反應，就像她專輯想傳達的，事物的本質是複雜多樣的，好與壞如同一體兩面，無法僅從表面看到其中的一方，而應該全面理解與包容。」

Ella將於台北華山Legacy舉辦「BAD HABITS」新專音樂會。(IG@him_ella0618)

Ella也分享關於她自己的BAD HABITS，她每次上台表演就會很緊張，明明彩排都很順，但正式上場會因為緊張有失誤，讓她一直很懊惱，不想去回顧自己影片。魏如萱疑惑地說：「怎麼可能？妳是Ella欸！」Ella說這九年她的音樂演出次數真的沒有大家想像的多，都是在拍電影、戲劇以及主持跟錄製綜藝節目，真正屬於她個人在舞台上唱歌的次數沒有太多，她想請教魏如萱關於她會緊張的BAD HABITS該怎麼辦？魏如萱說看到眼前都是觀眾時，一定會心跳加速，但又要壓制緊張感，就把緊張感送到麥克風，用歌聲把緊張唱出去。但她也不是一次就練成的，以前也常因為出錯被罵，每次唱完公司都會寫筆記提醒她注意事項，直到現在。

「ELLA'S RADIO SHOW」結束後，Ella跟魏如萱（左）互相寫下給對方的話，兩人一起在對話框合照。（照片來源：Hit Fm聯播網）

Ella說：「沒有奇蹟，只有累積！」她的健身教練曾分享，李小龍有說過，不怕對手有一千種踢法，只怕對手一種踢法練了一千次，讓她體悟到所有事情都是這樣，所以她今年決定要卯起來唱歌，多接音樂節活動跟舞台演出，多上台唱歌就不會緊張！魏如萱也說，所以她還是繼續學唱歌，都會去上聲樂課，讓Ella驚呼，妳是金曲歌后了還要學唱歌？都已經是鍍金女子了！魏如萱開玩笑說，因為還想要再拿啊！沒有啦！她說，上課不是因為想鍍金，而且是發展自己聲音的更多可能性，她還想要唱很久很久！

聊到生活的BAD HABITS，Ella問魏如萱有沒有什麼習慣是妳完全不能接受，但別人必須要做這件事情才放鬆或自在舒服的？魏如萱說：「挖鼻孔這件事情，她本人是不挖的，所以每次上台前經紀人都會提醒要幫她用棉花棒清潔，不然會被看到鼻屎。」Ella笑說：「可以用洗鼻器輔助，順便治過敏，魏如萱笑說，兒子路易有在使用，現在路易很勇敢，都可以自己洗得很乾淨。」Ella則說勁寶會嘗試自己洗，但就是洗一點點而已，她知道勁寶很想自己獨力完成事情，可是因為沒有做好，Ella就會親自示範給勁寶看，邊洗邊鼻子流水的跟勁寶說這樣才有到達標準。

Ella跟魏如萱（左）在節目中分享彼此的BAD HABITS。（照片來源：Hit Fm聯播網）

Ella說完才意識到，原來這就是身為媽媽的BAD HABITS，媽媽會因為不放心而忍不住出手去教導小孩，比如說小孩學習自己洗澡時，她先生就是可以在一旁看著勁寶自己洗，但Ella就是無法忍住，一定會去幫忙。魏如萱說：「媽媽都是這樣，奉勸全天下偉大的母親們，要讓小朋友真的成長，媽媽們就要學會兩個字，Ella問哪兩個字？沒想到魏如萱跟Ella竟然同時異口同聲地說「放手」！