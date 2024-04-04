陳冠希舊愛Cammi近鏡特寫「木偶鼻」　網民驚呼：鼻子有點怪

陳冠希舊愛謝熙婷（Cammi，前名謝芷蕙）公屋出身，入行做𡃁模後身價起飛，臉容亦是一年靚過一年。近年她更搬進了月租4萬的尖沙咀豪宅，大曬名媛級奢華生活，與昔日的她完全不一樣。早前她在Instagram上分享新相，又再一次惹來整容疑雲。



Cammi又有新相啦。（IG@cbbheree）

好多網民讚Cammi身材好。（IG@cbbheree）

好多網民讚Cammi身材好。（IG@cbbheree）

Cammi現長居上海，身為香港元祖網紅之一的她，原來在上海也頗有名氣。當日正值春暖花開時，Cammi約同一位攝影師到花園影靚相。正當他們在打燈影相時，卻吸引了不少途人駐足「影埋一份」，就好似變成了一個龍友攝影會。

好似龍友影會咁。（IG@cbbheree）

好似龍友影會咁。（IG@cbbheree）

帖文當中還有一張她的自拍特寫，除了圓圓大眼和明顯的臥蠶外，高挺的鼻樑也十分顯眼，有網民就直言：「身材完美，鼻子有點怪」，更有網民大讚，她就似一個洋娃娃一樣。

有網民話Cammi個鼻有啲怪。（IG@cbbheree）

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Cammi冇做幕前工作，但就經常因身材、樣貌不科學，以及炫富等見報。（IG@cbbheree）

現時因工作移居上海的Cammi，亦曾被網民問她如何賺得第一桶金，她表示：「第一桶金嘅定義是什麼。。目前我仲未搵到。不過以前細個做登台商演真係幾乎每日都喺大陸做嘢，之後開服裝店淘寶店同批發店，當中都有少少投資係蝕錢，最近呢幾年都係做網店，買股票投資唔同嘅嘢，之前都有投資過朋友店舖，不過冇賺冇蝕走咗（我係冇公開過嘅），而家就開咗養生館。」

Cammi的故事相當勵志！（IG@cbbheree）