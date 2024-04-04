愛回家｜「島大四美」繼任人已出現　有身材有長腿仲有一位識搞笑

TVB處境喜劇《愛．回家之開心速遞》播出多年來深受觀眾歡迎，演員角色名單亦與日俱增，要說整個TVB都有三分一藝員都參與過演出也不為過。隨住劇情發展或演員的離開、加入，現今的CP、角色組合亦與當初相去甚遠。例如當初大學線的「大學生」畢業之後就各奔前程，有人出國也有人加入接龍集團打工。



「島大四美」有「熊心如」蘇韻姿、「Candy」葉蒨文、「Bonnie」林凱恩和「Venus」鄺潔楹。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

講到《愛．回家之開心速遞》的組合，最受網民關注的一定是「島大四美」組合，大學線中的「熊心如」蘇韻姿、「Candy」葉蒨文、「Bonnie」林凱恩和「Venus」鄺潔楹可說是各有各的支持者。

「島大四美」有「熊心如」蘇韻姿、「Candy」葉蒨文、「Bonnie」林凱恩和「Venus」鄺潔楹。（IG圖片）

例如有網民就喜愛細細粒又可愛的Venus，也有人喜愛身材好有長腿的Candy，亦有人喜愛鄰家少女感十足的Bonnie，當然喜愛性格爽朗率直的熊心如也不在少數。可是，隨住眾人畢業，蘇韻姿暫別劇組，鄺潔楹有新發展，林凱恩主攻綜藝節目，這一個「島大四美」組合已消失得七七八八。

當然，「島大四美」之後，亦都有新四美產生，由原班的「Candy」葉蒨文，加上「GiGi」羅雪妍、「怪雞秘書Fanny」張盈悅及「Elaine」李芷晴補上。到底新上位「四美」會叫什麼名字？會不會是「接龍四美」？真是令人十分期待。

呢個組合叫咩名好？（IG截圖）

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