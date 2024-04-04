愛回家｜32歲綠葉兼職揸的士學人生百態　堅持理想希望拍戲拍到老

32歲的TVB藝人林浩文於處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「書蟲」一角而為人認知，除此之外，他亦是一位舞蹈員，而另一身份就是兼職的士司機。雖然他有多個身份，但他表示拍劇永遠都是他的首選，表演事業是他希望可以一直做到老的工作：「只不過想係未有劇拍嘅時候做下兼職，另外亦想透過揸的士呢個行業去睇吓人生百態，令我演員呢份工作提供素材。」

林浩文2013年加入TVB至今，最為人所熟識的是《愛‧回家》書蟲一角，而他亦曾與2014年港姐冠軍兼「最上鏡小姐」邵珮詩拍拖，不過二人早前宣布結束6年情。(IG圖片)

林浩文去年趁有空的時候考了的士牌兼職開的士，他希望借開的士去看人生百態，林浩文透露清晨4點就去拿車，一直開到下午5點才下班。林浩文因為飾演《愛．回家》書蟲一角後讓更多人認識，他說甚至有客人上車後就認得出他，更會一起聊《愛．回家》的劇情，十分貼地。林浩文說更試過想在放假賺多一點錢，租了全天的的士，即是「特更」，需要連續21小時開車，但他為了安全，也是會小休一會。林浩文早前接受《香港01》訪問時被問到收入是否比TVB更好，林浩文就只係話「正常」，並解釋：「如果肯做嘅話其實都叫做搵到餐飯食嘅。」他說TVB仍有出糧，再加上的士的收入，所以屬於可養活自己。

林浩文表示有劇拍當然一定拍，並謂「由於我就17歲入行做舞蹈員到現在演員，我係一直鐘意做表演」

林浩文亦曾經參與不少的舞蹈工作，因為他從15歲就開始學跳舞，他擅長HipHop、BreakDance及社交舞等，更曾經在2008年時在TVB的節目中為郭富城伴舞，亦於2021年拍攝真人騷節目《盛．舞者》。除此之外，林浩文入讀第29期無綫電視藝員訓練班，之後便向遽劇方面發展，曾參與不少劇集。雖然多年來他都是演閒角為主，直至於《愛．回家》中飾演書蟲一角，才有更多的發揮空間。而他於《非常檢控觀》一劇中飾演游嘉欣哥哥，與一班孤兒院小朋友一起長大。

林浩文亦曾經參與不少的舞蹈工作。