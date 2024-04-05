前港姐冠軍拍廣告冇得出樣？　鋼管夾纖手似受刑

雷莊𠒇（Juliette）為2017年香港小姐冠軍兼最上鏡小姐，可惜奪冠軍出現不少反對聲音，認為她不符合香港人審美標準。雷莊𠒇在履行了一年港姐職責後，就回到加拿大發展。



2017雷莊𠒇 一年離巢（資料圖片）

雷莊𠒇（ig@juliettelouie）

雷莊𠒇卸任後返回加拿大發展，素顏下的她着住睡衣非常野性，樣子很有性格。（雷莊𠒇IG圖片）

早前她曾為一個朱古力品牌拍攝TV廣告，也不時會看到她接了一些硬照模特兒工作，不過最新一個廣告工作就有點特別，只見她在IG Story上分享了幾張照片，其中一張可見到她的手臂套在一個鋼鐵支力架之中。原來是為了拍攝她用手夾起食物的影片，才需要如此大費周章。

狀態大勇！（IG/@juliettelouie）

Juliette卸任後返回加拿大發展，並不時在IG Post出性感照，大曬Fit爆身材。（IG@juliettelouie）

與男友Matthew愛得甜蜜的雷莊𠒇很快便回復心情，並在IG上載由男友親自操刀的半裸浸浴相。（IG/ @juliettelouie）

雷莊𠒇拍廣告。（IG@juliettelouie）

雷莊𠒇拍廣告。（IG@juliettelouie）

雷莊𠒇拍廣告。（IG@juliettelouie）

雷莊𠒇拍廣告。（IG@juliettelouie）