瑪嘉烈與大衛系列絲絲丨Phoebus初嘗男男之吻︰原來無想像中咁難

《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》以男女主角分手為始，延伸出曾經相愛的情侶，在分手過後兜兜轉轉又走進對方的生活圈，藕斷絲連。而在劇中本為青梅竹馬嘅阿臣（Phoebus）與莎莎（Buber），一心想向自己嘅Gay友Gary（小野）放閃，結果送羊入虎口。Buber先下手為強，又是否能夠可以笑著贏到最後？昨晚播出一集，兩男互相感受對方氣息⋯⋯



Phoebus與小野早在《那年盛夏我們綻放如花》casting見過，但《絲絲》是第一次合作，且一見面就咀。（葉志明攝）

小野第一次獻出同性初吻，怕羞位在於一見面就「埋牙」，感受對方氣息。Phoebus坦言拍攝前一直為自己做心理建設，但最終這一幕你中有我、我中有你嘅激吻係舒服地發生。「其實我角色內心抑壓咗好耐，有個咁嘅機會就嚟。導演開頭話係1個take，點知我哋轉完機位、完成晒文戲、大家都貼到好埋時無人嗌cut，所以就⋯⋯繼續，俾佢呃咗幾個take 。」完成男男之吻後，Phoebus同日又再與Buber肉搏，享盡齊人之福。「亞臣一直掙紮緊佢嘅性取向，所以同佢到底係青梅竹馬定女朋友，我哋關係係有啲錯摸。」

一日之內試齊晒男女、男男吻，Phoebus成就解鎖。

話自己向來無包袱嘅Phoebus經歷過阿臣後，令他更肯定將來可以作更多不同的嘗試，希望發掘自己更多的不可能。「一開始我只係覺得自己係直男，但角色係鍾意男仔，拍嘅時候發現原來無想像中咁難。」問到吻戲、床戲、沖涼露股戲嘅接受程度，Phoebus認真細想後表示：「應該係先吻戲、再床戲，然後就洗patpat沖涼。（最有自信呢？）我會覺得由淺入深好啲，露pat無咩大不了，然後濕吻再床戲⋯⋯」連Buber聽完都表示「竟然係Patpat行先？」Phoebus就話自己Patpat都唔錯，但強調自己並非有露股癮。

Phoebus話自己一向無包袱，拍完《絲絲》後認為可以試更多⋯⋯如露股。（葉志明攝）

小野與廖子妤同劇但零對手戲，但他卻熟讀對方的劇本。「我哋慣於拍之前幫對方順對白，所以Fish都有做過阿臣。」小野笑言Fish當初頗為期待男男之吻，但他卻沒有印象對方最後有否到場觀戰，幸有Buber呢位花生友證實Fish的存在，Phoebus聞言後補充：「Fish之後有同我講話『小野話覺得你好OK』」對於三角關係，小野雖然未曾經過過，但他認為是煎熬：「如果遇上可能同自己講早走早著，但又會留低磨嗰啲。」Phoebus認為是一場到最後都沒有贏家的賭博；Buber坦言如果陷入三角戀的言，自己一定先最先退出。

小野喺劇中未有機會與女友廖子妤同場。

+ 5

Makeup: Matt Li（吳啟洋）

Hair: Kin@Aveda il Colpo（吳啟洋）

Wardrobe: Howl Studio（麥詠楠）、45R Hong Kong（盧鎮業）