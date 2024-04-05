逆天奇案2｜東張女神搣甩乖女形象化身進擊小三　真身更是富二代

正在熱播的《逆天奇案2》，雲集陳展鵬、林夏薇、馮盈盈、黃智賢、蔣祖曼、多位老戲骨，亦有不少新力軍。昨晚（4日）一集展開新單元「龍頭棍風暴」，飾演林景程情婦的王嘉慧（Cathy），與平日東張女神形象反差極大。



「東張女神」王嘉慧化身進擊的小三。

小三王嘉慧呃林景程話龍頭棍喺自己手上，但其實只係想逼林景程同正印老婆離婚。

小三王嘉慧呃林景程話龍頭棍喺自己手上，但其實只係想逼林景程同正印老婆離婚。

身為「東張女神」之一的Cathy，化身性感尤物上演「小三爭上位實錄」，除了講大話逼林景程離婚外，被大婆吳沚默捉奸時，亦不失霸氣與對方拉扯對罵，與平時斯文形象反差極大。Cathy受訪時自爆是《逆天奇案》粉絲，她說：「第一輯係全部都有追睇晒，覺得自己有份參與《逆天2》好神奇，好開心同埋感恩。」演戲年資尚淺的Cathy續指今次角色很有挑戰性：「始終同平時嘅自己好唔同，都會擔心演唔出嗰種效果，所以都有做好多功課，參考其他劇集、電影類似嘅角色係會點樣去做。」

王嘉慧喺劇中性感火辣，同現實中斯文形象好唔同。

王嘉慧喺劇中性感火辣，同現實中斯文形象好唔同。

講到與吳沚默（Momo）的拉扯對罵戲，Cathy坦言：「一開始其實有啲唔好意思，驚喺拉扯途中會整親對方，但係Momo佢好好，佢鼓勵我放膽去做，Momo好帶到我入戲令到我好投入，所以拍嗰陣完全係冇呢一方面嘅顧慮。」

王嘉慧同吳沚默上演拉扯對罵戲，王嘉慧好感激吳沚默帶佢入戲。呢場戲，王嘉慧蛇腰可謂搶盡焦點。

王嘉慧同吳沚默上演拉扯對罵戲，王嘉慧好感激吳沚默帶佢入戲。呢場戲，王嘉慧蛇腰可謂搶盡焦點。

現年29歲的CATHY參選2021年《香港小姐競選》，成為最後五強，落選後簽約無綫。除了相當煞食的弗爆身材CATHY更被指是人生勝利組，爸爸是「內地傢俬大王」王亞明，家底豐厚，其西九龍豪宅大到連見慣世面的鄭裕玲都感到羨慕；而且還有超高學歷，畢業於倫敦大學學院心理學系，並以一級榮譽及獲院長嘉許名單成績。憑主持《東張西望》、《通靈之王》引起網民注意，加上各樣條件優秀，獲網民捧為「東張女神」。

王嘉慧身材比例相當好。（IG：@cathy_kww）

王嘉慧家有富爸爸。（IG：@cathy_kww）

王嘉慧被封東張女神。（IG：@cathy_kww）