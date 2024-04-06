《福祿壽訓練學院》行《殘酷一叮》套路有用？　要跑出就睇呢樣

TVB綜藝節目《福祿壽訓練學院》上星期播出第一集後，在網上掀起一陣討論熱潮。老實說，節目播出前不少人都不睇好，認為「福祿壽」扮嘢是炒冷飯，但播出後有關的討論卻風向轉好，一向要求高的網民反而覺得參賽者質素有驚喜，這也是大家意料之外的。



沒錯的，「福祿壽」扮嘢肯定是炒冷飯。想睇扮嘢的話倒不如翻看《荃加福祿壽》、《荃加福祿壽探案》、《勁抽福祿壽》等綜藝節目、演唱會、電影及電視劇吧，最起碼還多了汪阿姐汪明荃。不過，《福祿壽訓練學院》（下稱《福祿壽》）還是多了一丁點新鮮感。

還好《福祿壽》改革位也不少，至少看上去不會太悶。其一，《福祿壽》開宗明義以新學員為主打，有熟悉的天堂鳥成員扮「小豬」，也有澳門小姐冠軍扮「火雞姐」，雖說兩位均不是素人，但兩位均跳出自我框框兼放下身段，本身就具備了一定的吸引力。將藝人、歌手重新包裝的節目在內地比比皆是，而且觀眾都愛看，此實為成功要素之一。

其二，《福祿壽》也不全然「益自己友」，而是「摻埋街外人玩」，節目不乏素人出鏡，例如「醬爆古天樂」、「古惑包皮」就是當中較出位的兩位。「摻埋」素人玩有個好處，就是額外製造一種親切感，效應就似早前《聲夢傳奇》和早前大熱的《中年好聲音》，觀眾會想知道自己支持的人的後續發展如何，會不會被foul或者有什麼表演。

老實說，第一集中「福祿壽」的表演實屬「買菜搭棵蔥」，原因是觀眾睇《福祿壽》大概只對參賽者有興趣，目標也只是參賽者的表演。大家都知李思捷扮四大天王很神似，亦知道王祖藍識扮政治人物、阮兆祥識扮盧覓雪，但何需再被提醒，一睇再睇呢？觀眾肯花一個小時坐定定睇電視，無非也只為了「新鮮」兩個字。

2005年，當時年僅19歲的鍾凱琪參加無綫綜藝節目《殘酷一叮》（《《殘酷一叮》節目截圖）

童星莫凱謙因2005年在節目《殘酷一叮》中，淡定翻唱《習慣失戀》，引起觀眾關注。（《殘酷一叮》截圖）

素人參賽扮鬼扮馬，資深藝人在台下笑住睇或是看得目定口獃，表演後少不必揶揄幾句，這不正是20年前的《殘酷一叮》嗎？為大家重溫一下，《殘酷一叮》是以《美國偶像》為藍本，改編成天才表演式歌唱跳舞選秀比賽節目，參賽者在台上可作不限形式的表演，目的就是盡可能留在台上，愈長時間就獲得愈多獎金。

梁榮忠和李克勤是最佳拍檔，曾一起主持《叻人新世紀》及《殘酷一叮》。（網上圖片）

這個low-budget節目因為獎金豐厚，所以吸引到不少素人參加，其中喬寶寶、莫凱謙、鍾凱琪、關浩揚等亦間接因為參加了《殘酷一叮》而入行。節目有娛樂性、有話題，在那個年代也吸引到不少紅星願意上節目做評判，例如有劉德華、Twins、楊千嬅、容祖兒、張衛健、梁詠琪、謝霆鋒、徐子淇、鄭伊健等，第二輯最後兩集決賽更邀請到陳小春、黃子華及郭富城，排場陣容仲勁過台慶！

《福祿壽》算是成功嗎？以播出的第一集水準來說，很難蓋棺定論。因為這類綜藝節目的成功與否，好睇與否，也全睇參加者的表演水準。