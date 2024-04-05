麥明詩Deep V婚紗售價4萬　盛勁為曬泳池照疑飛斯里蘭卡度蜜月

「十優港姐」麥明詩（Louisa）與飛機師老公盛勁為（Keith）早前舉行連場「勁甜麥」婚禮，雖然都已圓滿結束，但婚禮的各個細節都依然備受關注。近日麥明詩與盛勁為在戶外草地舉行的田園風西式婚禮照陸續曝光，可見現場以大量鮮花佈置，非常浪漫，而身穿Deep V大露背婚紗的麥明詩與身穿白色西裝的盛勁為更是襯到絕！

麥明詩（Louisa）與飛機師老公盛勁為（Keith）早前舉行田園風西式婚禮。（IG@trinitybridal）

朱千雪同老公都有出席。（IG@tracytschu）

現場好熱鬧！（影片截圖）

據知兩人最後一場婚禮場地位於清水灣私隱度極高的The Pavillion私人別墅，設有兩個大草地及泳池，婚禮以浪漫田園風為主題，場內以大量鮮花佈置，一對新人在雙方家長及親友見證下進行宣誓及簽紙儀式。而麥明詩的婚紗出自美國品牌Carolina Herrera Bridal Spring 2020系列的Lyla婚紗，售價約4萬港元，Deep V大露背的設計更凸顯出新娘子的Fit爆身材！

婚禮以浪漫田園風為主題。（IG@bloomsandblossomshk）

場內以大量鮮花佈置。（IG@bloomsandblossomshk）

麥明詩的婚紗出自美國品牌Carolina Herrera Bridal Spring 2020系列，Deep V設計更凸顯出Fit爆身材。（IG@thegaudery）

大露背！（IG@trinitybridal）

另一套婚紗出自ELIE SAAB Bridal。（IG@thegaudery）

而完成連場婚禮的麥明詩同盛勁為，似乎已經出發去度蜜月，盛勁為在IG限時動態曬出一張泳池照，並寫道：「Relax a bit finally. 」雖然兩人都未有露面，但可見藍天白雲天氣晴朗，而他身處的應該是位於斯里蘭卡首都科倫坡的五星級酒店Mövenpick Hotel，酒店設有屋頂酒吧及無邊泳池，每晚房價約1,000元至7,000元不等。

盛勁為在IG限時動態曬出一張泳池照。（IG@keithshing_）

應該是位於斯里蘭卡首都科倫坡的五星級酒店Mövenpick Hotel。（官網圖片）