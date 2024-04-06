劉松仁爆入行皆因一個女人　感激獲陳玉蓮啟發︰母子關係大躍進

近年鮮有在幕前演出的劉松仁（松哥），接受香港電台第二台《安哥同學會》主持陳圖安專訪，細訴演藝生涯與近況，並首次公開入行原來因為一個女人。



劉松仁接受陳圖安訪問。

劉松仁接受陳圖安訪問。

劉松仁和陳圖安早在 1975 年拍攝電視劇《萍水緣》時相識。當時仍是小孩子的陳圖安在劇中客串一角，被劉松仁飾演的「問題青年」誤殺。二人老友聚會話當年，陳圖安請教松哥練得精湛演技的秘訣，怎料松哥直言自己其實是入錯行。「我並不喜歡演戲，又怕醜，怕做訪問，怕影相，絕不適合入行。我只是做事認真和投入而已。」他多次在節目中勉勵後輩，演戲認真都不夠，必須「非常非常非常用心」

劉松仁笑指自己係入錯行。（資料圖片）

松哥在圈內以認真和嚴肅見稱，有時甚至包辦場記的工作，行內人都目睹過他在劇本上仔細記錄連戲的服飾。「我不想有任何出錯。後期在電視台的拍攝都沒有專職場記，常常由副導演兼任，副導演本來的工作量已經多，最後一定會有『甩漏』，我做多些當幫輕他，同時都是幫自己。當觀眾看到穿崩位，不論你的演技有多好都不會有人留意。」

劉松仁入行已經半世紀。(大會提供)

1980 年的經典長劇《風雲》中，松哥與馮寶寶飾演富有的男女主角，對方對演藝工作的用心投入和尊重令他留下深刻印象。他憶述一場在街市門外的戲，因為劇組安排接載馮寶寶的私家車檔次不夠，她認為不符合劇中富家女的身份，於是多番堅持：「我們（角色）不會坐這種車」，最終導演只好擇日重拍。「Bobo 就是能夠瞻前顧後，連劇中的禮物花紙、絲帶都是她親自選購和包裝的。每晚兩三點收工後，我們就在酒店大堂對戲、改劇本，由頭改到尾，力求完美。」松哥稱馮寶寶不只是好的工作夥伴，更是一位好老師，教會他對演戲應有的執着。

杜琪峯首部電影《碧水寒山奪命金》由劉松仁及鍾楚紅擔任男女主角。（《碧水寒山奪命金》電影劇照）

劉松仁、米雪主演《武俠帝女花》。（劇集海報）

松哥又分享另一場拍攝婚禮的場口。當時所有人都穿上大褸，只有他穿着西裝。「我一到現場已心知不妙，一個鏡頭後 Bobo 追上來，未等她開口我即答︰『我今日就去買！』我去銀行提取戶口僅有的 2,000 多元，到中環名店買了一件全新大褸。晚上準備第二場戲時，她帶我到她車尾箱，拿出一件全新大褸送給我。我已經買了一件，不好意思收下，她說有多件替換也無妨，着我『畀心機做就得』。」

被問及當初加入演藝界的原因，松哥首次透露從未公開的心底話。「我入行是因為媽媽。當時我讀書不成，覺得很失禮。我心想若能在演藝界闖出名堂，就能為她爭回一點面子，所以我參加了藝員訓練班。」出名孝順的松哥，原來曾經也因為個性古肅而傷透母親的心。

他特別感激陳玉蓮給他的啟發。「以前收工很晚，媽媽都會煮好飯等我回去，但我一回家就會板起面孔，一口也不吃，希望令她不再等夜門。其實我是愛惜她的，但不懂體諒老人家的心意，幾十年來也如是。」直至目睹陳玉蓮輕鬆親切的笑容感染了錄影廠上下，松哥才醒覺自己其實也可以放輕鬆一點。「我下定決心，每天看見媽媽，第一眼就要笑，無論如何也要擠出一個笑容給她。從沒想過，母子關係自此大躍進，我至今仍感恩陳玉蓮這個笑容帶來的啟發。」

《大時代》作為經典神劇，當然有不少神角色，而劉松仁飾演被欺壓的弱智人士更是極為出色，不少人看到他被欺壓時都痛恨得咬牙切齒。（《大時代》螢幕截圖）

劉松仁在《大時代》中演出令人難忘（《大時代》螢幕截圖）

劉松仁演活不少大俠角色。（《倚天屠龍記》劇照）

松哥直言他的人生有兩個成就，一是從母親處學會不要學壞，二是在恩保德神父去世前完成對方交託的任務，執導大型音樂劇《利瑪竇》，劇作今年更載譽重演。「我雖然轉行做舞台劇，但我感覺這 50 年來所做的戲，好像都是為了服務這齣舞台劇……」

劉松仁近年致力參與《利瑪竇》音樂劇。（Instagram：matteo_ricci_the_musical）