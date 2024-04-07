《婚後事》監製林肯與編審妻子真實愛情曝光　竟比劇集更狗血

TVB監製林肯近年憑《婚後事》、《青春不要臉》和《香港愛情故事》等嶄露頭角，作品備受肯定！而他的妻子黃秉怡同樣是有料之人，在TVB擔任《衝上雲霄II》、《BB來了》、《愛美麗狂想曲》和《婚後事》等作品編劇和編審，絕對是繼前無綫金牌監製梅小青與丈夫劉家豪後，新電視界「神鵰俠侶」。

無綫（TVB）劇集《婚後事》深受觀眾喜愛，每一集播出後引起網民都會熱烈討論。（《婚後事》截圖）

林肯曾因生活壓力短暫離開TVB，出去做Startup創建了一個專屬幕後製作人的平台。（資料圖片）

編審黃秉怡。（林迅景攝）

黃秉怡近日更進軍小紅書與觀眾們剖析《婚後事》劇情，讓觀眾更了解劇本背後的意義。最新一篇文章，她更透露自己與林肯之間的愛情故事，想不到比劇集更震撼！黃秉怡提到自己年輕時同樣恐婚恐育，在自己三十歲曾獲拍拖十年的男友求婚，已訂婚的她遇到林肯後即悔婚。

一眾主演。（小紅書圖片）

《婚後事》大結局最後一幕。（截圖）

她寫道：「年輕時我也恐婚恐育。因為原生家庭，工作和經濟狀況，人生的追求、志向等等。到我差不多三十歲時，依然抗拒婚姻，但當時男友求婚了。我們中六已認識，大學一年級時拍拖，雖然中間因為我不知道自己想要甚麼，分開過兩年，但前後已經十年了。他善良又溫柔，周遭人都說，一定是他了，我也自知很難有人，比他待我更好，所以答應求婚。但後來，我遇到林肯。於是跟男孩分手，兩三個月後，就跟林肯閃婚了。有很長時間，我都為傷害了男孩，自覺糟透。但多年過去，作為中女，回頭看，我才明白自己當初不是任性，而是心底裡清楚，像霉霉那首"Midnight Rain”（我是霉粉，而且正鼓勵你去聽她這首歌）一樣，我內裡有很多問題、創傷或追求，不是那個男孩能夠讓我去認清和治理的。」