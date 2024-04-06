霍哥「整容論」焫慶網民　網紅撐霍哥︰要平胸先啱你哋心水？

霍哥是澳門KOL，曾為「微辣」藝人之一，微辣解散後他轉為獨立經營，不時也會拍YouTube娛樂大家或為活動擔任主持，每次出現都頗受歡迎。又因為他的網紅身份，所以他在網上一舉一動，一言一語都受到網民關注。



霍哥和不少網紅十分老友。（IG圖片）

日前（05/4）他似乎有感而發，在Threads上寫出感言，指「要攻擊一個藝人，其實好簡單？」表示大家只需要翻找出他/她的中學照，再批判他/她整容，又例如用一個網紅 10年前校運會跑步的照片，就可以說她沒有整容、隆胸。他寫道：「攞人哋10年前校運會曬到X咁跑到面容扭曲嘅相，去同而家個識打扮識化妝樣做對比？係咪係有啲智障？中學冇波而家有波。『條女一定隆胸啦』，班X樣個腦入邊係唔係冇發育呢個概念？」最後霍哥還表示，活動時拍下的照片也成為被攻擊的題材，被網民笑是「真人同上鏡好大分別」。

霍哥和不少網紅合作拍過YouTube片。（IG圖片）

今次霍哥似乎好激氣。（IG圖片）

不過網友們就不太認同，直言霍哥刷存在感，又有網民「突破盲腸」，說：「正想講係有胸嘅10幾歲就有，10幾歲冇20幾歲突然大波，肯定一係隆胸一係升球大墊。邊個女仔20歲個胸先發育呀？」

李賢也留言說：「我中二發育之後已經係咁，全部同學都知，間唔鐘仲會笑我身材發育得咁快......瘦就一定要平胸先啱你哋心水？」（截圖）

網紅Muizi也留言說：「啲人拎我10幾年前啲相話我隆胸」霍哥也回應：「30年前我XX得3cm」（截圖）

Threads上就有網紅力撐霍哥，歡樂馬介休的鎔兒（Rikkakaka）留言說：「唔好意思最衰都係我，而家靚得濟。」霍哥也附和：「人來呀，有冇人攻擊吓佢？」李賢也留言說：「我中二發育之後已經係咁，全部同學都知，間唔鐘仲會笑我身材發育得咁快......瘦就一定要平胸先啱你哋心水？」出名身材好的網紅Muizi也留言說：「啲人拎我10幾年前啲相話我隆胸」霍哥也回應：「30年前我XX得3cm」。Threads留言區實在比IG和討論區精彩不少。

李賢超性感浸溫泉，澎湃上圍衝擊網民。（YouTube截圖）

李賢真係好fit。（IG@leeyin_leanne）

網紅Muizi。（IG@lengmuijai）

網紅Muizi。（IG@lengmuijai）

歡樂馬介休的鎔兒。（IG@rikkakaka）