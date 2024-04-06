早霸王｜9歲學生Call Out小六學長表白　男主角爆肚回應嚇窒森美

森美和小儀一同主持商台903節目《早霸王》一向也大受觀眾歡迎，最近一集有位現年9歲的小學四年級「萱萱」，在電台call out環節向小六學長「明睿」Jeff表白，而表白內容更令到聽眾嘩然，最後男方亦有接受訪問自爆心聲。

森美和小儀一同主持商台903節目《早霸王》一向也大受觀眾歡迎。（Instagram：@sammy903）

萱萱分享與Jeff是在網絡上認識，她說認識四個月後已經對Jeff有好感，第一次喜歡上別人，更一度表明自己不屬於外貌協會，只着重外在美的女孩，更直指男方「唔靚仔」。她坦言曾經有告知父母，不過父母則表示反對：「唔好咁早拍拖，讀書先啦！」森美也認同對方父母所說的話，也建議不要拍拖，但鼓勵她要保持「戀愛嘅心」。萱萱透露與Jeff有視像通話，並表示：「傾15分鐘就可以繼續專心溫書。」她強調放暑假或假期才會出外相約遊玩。

萱萱表示去年三月已經有寫信向對方表白，不過對方卻沒有任何表示，當時的反應只是臉紅。她分享當中其中一封情書更一度寫上：「唉，不再追你了，我直接跟你就這些嘢吧：我愛你，明睿！可不可以做我男朋友？1314520。」另外她還即場發表愛的宣言：「我對明睿唔係一分鐘熱度，係永久性！」森美向萱萱提問若果日後面對分手會如何面對，她則回答：「處理到，會保持冷靜。等大個咗之後，如果對方仲係單身，會再問對方我可唔可做佢女朋友。」

小演員《星空下的仁醫》爆喊。（示意圖）

森美時候致電事件中的男主角Jeff，Jeff指因為有朋友通知，所以有收聽到剛剛萱萱電台所說的話。講到愛情的看法，他說：「鍾意一個人可以，但要適可而止。」 他繼續說：「唔知自己幾時適合拍拖，主要睇自己應唔應付到。自己而家仲未應付到。」 他同時希望藉着節目向萱萱說：「如果而家handle唔到，就唔應該追求愛情，我覺得自己仲未handle到，但有愛嘅感覺。」

在節目最後環節二人真情剖白內心的感受，萱萱向Jeff表白：「我鍾意你！下一句真係唔敢講...」Jeff反問：「你係咪真心先？」萱萱馬上回答：「真心！」 Jeff居然爆肚回應：「真係唔好意思，我認為自己未有呢個能力...我心裡面有個人呀！」森美隨即嚇到口窒，並表示：「12點啦！」節目瞬間便結束了，網民得知這件事件後紛紛留言指結尾「反高潮」，並不是大團圓結局，更一度擔心九歲小女孩的心情，紛紛留言表示：「妹豬單戀」、「唔係唔想拍，係唔想同你拍啫！妹妹9歲就已經經歷到」，同時為她抱不平鬧爆Jeff：「點解要拒絕一段咁真嘅戀愛！」