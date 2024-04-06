逆天奇案2｜方力申大量繞口劖手對白　獲視后林夏薇教戲傳授秘笈

由劉家豪總監製的《逆天奇案2》，飾演天才生物學教授的Alex方力申，其角色理性大於感性，事事都以科學理論來解釋，甚至於覺得「愛情」都是假的，Alex將角色的「直男特質」演繹到位，更表示要感謝視后林夏薇。



情人節有人開心有人愁，甩拖展鵬自隊雙餸飯。

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蔣祖曼同黃智賢就Sweet到震。

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劇中感情線亦是《逆天2》的看點之一，昨晚一集劇情適逢是情人節，Nic Sir（黃智賢飾）和Hazel（蔣祖曼飾）翻撻後首度過情人節，溫馨甜蜜滿瀉；與阿Wing（林夏薇飾）分手的森Sir眼見街裏愛人一對對，自己卻形單隻影自隊雙餸飯，不禁黯然神傷！

飾演天才生物學教授的Alex的角色理性大於感性，事事都以科學理論來解釋

飾演天才生物學教授的Alex的角色理性大於感性，事事都以科學理論來解釋

另邊廂，阿Wing與天才生物學教授唐冠峰（方力申Alex飾）在大學中邂逅，冠峰駕車載穎思一程，期間兩人大談愛情觀，冠峰認為愛情根本不存在：「大腦分泌出愛情感覺，大概會喺一年半到三年之後，呢種感覺就會消失，但係呢段時間足夠畀人類完成兩性結合同生育，愛情只係基因繁殖機制。」阿Wing則不太認同：「我覺得除咗基因繁殖之外，人類之間仲有陪伴同埋承諾，呢啲都包括喺愛情。」冠峰聞言再拋下大量學術術語反駁她，雖然直男指數爆晒標，但阿Wing對冠峰似乎有特別的感覺！

方力申喺劇中唔相信世上有愛情，一切都只係化學作用。

方力申喺劇中唔相信世上有愛情，一切都只係化學作用。

方力申喺劇中唔相信世上有愛情，一切都只係化學作用。

Alex受訪時透露靠幻想代入角色：「角色細細個就被老竇帶去荒島做科研，童年淨係得讀書同做研究，我嘗試用屋企嘅情況套番落角色，如果我老竇淨係同我講運動，搬去一個地方淨係練水，日日都係咁練，我都會感受到呢個痛苦，用呢個感受代入番個角色。」講到劇中要面對大量繞口劖手的專業術語對白，Alex透露獲視后檔林夏薇傳授秘笈：「薇薇教我可以錄低再翻聽，呢個方法啱晒我，因為每日都要揸成個幾鐘頭車，呢個方法好處係去到邊都可以聽，好似聽廣播劇咁，仲有可以聽番覺得演繹得好唔好，如果唔鍾意呢個方法就再錄過，確實幫咗我好多。同埋劇中有好多專業術語同埋英文，所以事前都要做足Research。」

方力申同林夏薇大談愛情觀。

方力申同林夏薇大談愛情觀。

方力申同林夏薇大談愛情觀。

劇中Alex直男指數爆晒標，問到他現實中的愛情觀時，他笑言：「感情方面唔係好識講。我覺得人大咗就會體會到，你覺得自己做得好時，可能人哋會覺得唔好，最緊要係對方覺得你係稱職嘅伴侶先係最緊要。」劇中Alex不時會大顯廚藝，問到現實中有否和女友玩煮飯仔？他笑謂：「大家都好忙冇乜時間煮嘢食，同埋對食嘢嘅要求都好易滿足，煮熟就得。」

小方劇中有唔少繞口對白，全靠薇薇傳授佢背對白大法。

小方劇中有唔少繞口對白，全靠薇薇傳授佢背對白大法。