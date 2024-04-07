華姐冠軍撞樣球星雲迪積克　張堅庭發文意外解答網民多年謎團？

曼聯主場迎戰利物浦的英超賽事香港時間今晚10:30開波，這場比賽除了是死敵之戰外，還關乎利物浦爭奪今屆英超冠軍走勢，所以受到廣大球迷關注，身為「利迷」的導演張堅庭日前也在社交平台發文。

張堅庭是利物浦球迷。（Facebook圖片）

張堅庭日前在社交平台發文。（Facebook圖片）

張導演搞笑寫道：「原來我們的隊長雲廸克（雲迪積克）有32份一的華人血統，他父親是荷蘭人，母親是非洲人去了南美州Suriname，（被販賣到荷蘭殖民地Suriname當農奴，不久成了一個族群），雲迪克（雲迪積克）母親的曾祖父1920從廣東移民到了那𥚃，雲迪克（雲迪積克）的外祖母有中文姓名：陳火秀-Chin Fo Sieeuvw，可能他母親為懷念她生母，連姓名也繼𠄘過來，雲迪克（雲迪積克）母親姓名：Helen Chin Fo Sieeuw, 隊長父親拋妻棄子，所以雲迪克（雲迪積克）的回憶沒有父親的形象，就算連他細佬也乾脆繼承了陳火秀 Chin Fo Sieevw 作為姓氏。星期日對曼聯，香港的曼聯迷為唔好X我哋隊長咁犀利，佢踢得好你哋拍下吓手掌，話晒都係族裔兄弟呀。或者改名叫：雲迪火秀…（夠霸氣又俊秀）」

張曦雯被指與雲迪積克「撞樣」。（IG@kelllycheung）

雲迪積克。（視覺中國）

然而近年備受無綫力捧、成為當家花旦之一的33歲華姐冠軍張曦雯，其外貌一直被網民指與利物浦隊長、荷蘭人雲迪積克「撞樣」，皆因兩人同樣身型高大，且都有一副偏長的瓜子臉，和一雙大眼睛，笑起上來更非常神似。

真的有點似樣。（視覺中國）

呢個係張曦雯。（IG@kelllycheung）

難怪張堅庭發文一出，網民都紛紛留言：「唔怪得同張曦雯咁似樣，可能都有啲親戚關係」、「似兩姐弟」、「佢喺香港有個表姐，叫張曦雯」，非常搞笑。