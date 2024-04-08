前無綫牙擦司儀講普通話將台山講錯台灣鬧笑話　網民12字突破盲腸

現年73歲的阿叻陳百祥，拍過多部經典影視作品，亦是無綫金牌司儀，不過自2022年宣布息影後，阿叻便減少幕前演出，較多在馬場和球場見到他的身影，而近年他更轉戰內地社交平台，開設帳號成為KOL，分享生活點滴。

阿叻陳百祥與太太黃杏秀去年貼合照慶祝結婚44周年。（黃杏秀微博）

陳百祥近年隨明星足球隊四出出戰足球邀請賽。（葉志明攝）

又積極拍片，轉做KOL。（抖音）

繼早前在社交平台分享拍攝短劇花絮，變身「外賣仔」和「地盤佬」體驗送外賣和做地盤工後；近日阿叻又化身美食家，向網民介紹一家食台山菜的餐廳，當向來口才好、轉數快的他，卻衰在普通話手上。

陳百祥早前在抖音分享了一段視頻，片中看到他騎電單車送外賣。（抖音）

轉頭又做地盤，還辛苦到爆粗。（抖音）

為照顧內地網民，阿叻全程用普通話介紹，大讚餐廳出品好、價錢合理，所以明星足球隊踢完波最喜歡來這裏開餐。不過網民的焦點卻放了在阿叻的普通話那裏，皆因他把「台山菜」說成「台灣菜」仍懵然不知，鬧出笑話。

陳百祥將「台山菜」講錯成「台灣菜」。（小紅書截圖）

仲要講錯都不知道。（小紅書截圖）

當被問到有何招牌菜時，阿叻才說對：「就台山菜」。攝影師用廣東話笑說：「頭先你講咗台灣菜呀！」阿叻即更正說：「不是台灣。」之後再用廣東話講多次：「係台山菜，廣東話識聽了」。

攝影師再問他，他才更正是「台山菜」。（小紅書截圖）

攝影師再問他，他才更正是「台灣菜」。（小紅書截圖）

終於講對「台山菜」。（小紅書截圖）

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有網民突破盲腸：「叻哥的普通話還是這麼普通」，也有網民留言：「你到底識唔識介紹食嘢？說的普通話爛透」、「下次我去試下，我幫叻哥翻譯」、「真係服距（佢），甘（咁）都得」、「笑死人了」、「你都係講粵語吧啦」。另外，亦有台山網民邀請阿叻親自到當地品嚐地道台山菜。

網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）