56歲無綫隱藏廚神罕有騷Body　爆肌身材令人讚嘆不已

無綫劇《逆天奇案2》播出一星期，外界反應理想，尤其一班演員戲味十足，當中打戲連場的黃智賢（Ben），身手靈活敏捷更是令人眼前一亮。他在訪問中笑言：「平時都有做開運動，但係打戲時要即時度即時做，所以都幾有挑戰性，感覺都有少少吃力，因為有時要好短時間做啲動作 ，都有NG嘅，始終都打咗成日有啲攰，但都要盡量展現到角色嘅英勇。」

黃智賢在《逆天奇案2》中打戲連場。（大會提供）

黃智賢劇中身手靈活敏捷，令人眼前一亮。（大會提供）

其實黃智賢向來對自己身型管理非常嚴格，平時除了同老友鄭嘉穎打網球，亦經常做gym健身，所以縱使56歲，但依然fit到爆。近日，黃智賢在社交平台分享了一張爆肌自拍照，並寫道：「練的是身體；磨的是鬥志！為新角色裝備自己！郭大俠，加油！#武林」

黃智賢今次在新劇《武林》中的角色，無論造型和身型上都給予人新鮮感。（資料圖片）

黃智賢早前就被拍檔高海寧爆在新劇《武林》中，將有祼跑演出。（資料圖片）

黃智賢早前已開始打拳操fit。（IG@benwong1020）

非常認真。（IG@benwong1020）

和投入。（IG@benwong1020）

相中，黃智賢型到裂，右手攞住啞鈴，左手則攞住電話自拍，胸肌、腹肌全部具備，而且肌肉線條非常突出，身型一點都不輸時下後生仔，而且還多了一份成熟男人味，相當吸睛。黃智賢早前就被拍檔高海寧爆在新劇《武林》中，將有祼跑演出，他當時坦言自己未試過除剩底褲周街跑，故這場戲令他心理壓力很大，因此為了這場戲要一直keep fit，保持見得人的身形。」

經過苦練，展示成果。（IG@benwong1020）

江嘉敏留言想親手感受一下對方的肌肉。（IG@benwong1020）

常說要練不難，難就難在有沒有那份恆心，加上黃智賢年紀也不小，這份毅力實在令人佩服，不少網民激讚：「哇。 。這年紀還keep得咁fit。 。 。型哦」、「真估唔到原來Ben哥呢個年紀都可以練出腹肌，靚到爆炸」、「這就是努力和鬥志的成果」。

不少藝人留言佩服黃智賢的鬥志。（IG@benwong1020）

不少藝人留言佩服黃智賢的鬥志。（IG@benwong1020）

江嘉敏亦留言表示要親手感受對方的肌肉：「哇哇哇！爸爸你應承咗比我」並附上幾個手掌的emoji，黃智賢則搞笑回覆：「我要考慮吓」。另外，陳煒、龔嘉欣、陳自瑤、林子善、袁偉豪及方力申等也有留言：「勁抽」、「嘩！」、「加油」、「有料唔係薯條」、「嘩Ben 哥哥有料到」。

黃智賢一身爆肌身材令網民讚嘆不已。（IG@benwong1020）

黃智賢一身爆肌身材令網民讚嘆不已。（IG@benwong1020）

除了演技好外，黃智賢廚藝也非常了得，閒時喜歡在家中入廚煮番幾味，壽喜燒、燒肉、燴麵、海鮮大餐、焗Pizza、焗英式鬆餅等各款菜式，甚至甜品都通通難不到他，而且試過他手勢的朋友都大讚好味，堪稱無綫隱藏廚神。

黃智賢廚藝了得。（IG@benwong1020）

閒時喜歡在家中入廚煮番幾味。（IG@benwong1020）

各款菜式，甚至甜品都通通難不到他。（IG@benwong1020）